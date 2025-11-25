新北分署12/2聯合拍賣 土城店面、林口土地與多檔股票釋出

法務部行政執行署新北分署將於12月2日舉辦聯合拍賣會，推出多筆位於新北市的不動產及實體股票。其中最受矚目的標的，包括一處封閉許久的土城區社區店面，以及多筆雜草叢生、幾乎被灌木完全吞沒的林口區保護區土地，照片曝光後引發不少民眾討論。

土城區1樓店鋪外觀。（圖／新北分署提供）

新北分署指出，本次聯合拍賣會標的多元，包括店面、住宅區土地、保護區土地與多檔股票。在不動產部分，拍賣焦點之一為新北市土城區中州路「立昕樂悅社區」電梯華廈1樓店鋪，本次進行第2拍，底價為1840萬元。該店鋪屋齡僅3年，建物面積約67.67坪，其中主建物約3.2坪、公設約64.47坪，鄰近頂埔捷運站，交通便捷、生活機能完善。現場可見玻璃門上貼著封條，呈現長期未使用的痕跡，但因地點與屋況，被認為無論自用或投資皆具發展潛力。

除不動產外，當日亦將拍賣板信商業銀行、陽信商業銀行、華泰商業銀行及太平洋電線電纜股份有限公司的實體股票。（圖／新北分署）

另一處受關注的標的為林口區嘉寶一段257地號等4筆保護區土地，總面積約2319坪，權利範圍4分之3，本次進行第1拍，底價為967萬元，平均每坪單價僅約5560元。現場呈現完全不同的景象，大片雜草與竹林已長至胸口甚至頭頂高度，可見環境已多年未整理。因價格低廉，被視為具有「原始土地開發」或「長期置產」的可能性。

新北分署表示，當日另拍賣新北市新莊區瓊林段643-8地號之住宅區土地，面積約12.8坪，權利範圍2分之1，本次為第3拍，底價為128萬元。當日亦有其他多筆土地釋出，包括位於土城區林業用地、三峽區水利用地，及泰山區、中和區、樹林區等地區土地，土地類型多樣，提供民眾更多選擇。

林口保護區土地。（新北分署提供）

新北分署指出，除不動產外，當日亦將拍賣板信商業銀行、陽信商業銀行、華泰商業銀行及太平洋電線電纜股份有限公司的實體股票。不動產仍須依現況競標，建議應買者於拍賣前實地查看。現場投標時間為下午2時30分起至3時截止，通訊投標須在拍賣日前一日寄達指定郵政信箱。拍賣資訊以正式公告為準，當日將提供臉書直播與QR Code即時資訊，歡迎有意競標的民眾於拍賣日親臨現場，掌握實惠入手資產的良機。

