新北刑大代理副隊長涉貪被收押 傳被查扣手機竟有私刑犯人影片

記者莊淇鈞／新北報導

鄭姓代理副隊長（右二）被羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

2023年間新北市刑大刑警疑與黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，新北市調查處9日進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦，複訊鄭姓代理副隊長裁定羈押禁見。今天（12日）傳出，鄭姓代理副隊長被檢調查扣的手機內，竟存有對嫌犯動用私刑的影像，因此可能再加1條加重傷害罪。

據了解，鄭姓代理副隊長去年（2024年）涉縱放持有K他命毒品的沈姓女線民倒掉毒品，換取沈女提供非法槍砲情資，檢調經鑑識還原鄭員被扣押手機，意外發現鄭員疑涉接受黑道某堂主招待餐敘宴飲、收受不正利益，還透露辦案情資的涉貪事證，因此另案偵辦。

而鄭姓代理副隊長被查扣的手機內，還被檢調數位分析還原後發現，有1段疑涉對嫌犯動用私刑影片，由於鄭員為公務人員執勤，若動用私刑屬實，恐會構成公務員假借職務上之權力犯傷害罪，加重傷害依法需加重其刑二分之一。

