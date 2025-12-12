新北刑大代理副隊長遭收押 手機竟存疑私刑人犯畫面

新北市刑大外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長，日前與另外3名，因涉嫌與黑道堂主宴飲，透露案件情資，遭檢調約談，而如今傳出案外案，檢調檢視鄭員手機時，赫然發現竟存有私刑毆打人犯的影像，不排除將另案偵辦。

據悉，新北地檢署偵辦新北市刑大洩密案，掌握偵一隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、任職金山分局的王姓巡佐以及中和分局張姓偵查佐，過去都任職於偵一隊，前（112）年曾涉嫌接受黑幫堂主宴飲，並透露偵辦案件的進度等相關情資。

檢調本月9日展開行動，約談鄭員等人到案後，認定他所涉為違背職務收受賄賂的重罪，犯嫌重大且有串滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准，王員10萬交保、趙員5萬交保；先前涉及另一起洩密案的中和分局張姓偵查佐，8日才剛獲檢方撤銷羈押後，又再度遭拘提到案，複訊後諭知15萬元交保。

而如今檢調檢視鄭員手機時，赫然發現鄭員疑似動私刑毆打人犯，還將過程拍下影片保存在自己的手機中，後續將擴大追查，不排除另案偵辦。

