新北刑大代理副隊長餐敘黑道還洩密 法院准了羈押禁見

新北刑大鄭姓代理副隊長涉嫌收受賄絡犯嫌重大，遭法院裁定羈押禁見。呂健豪攝

新北市刑大鄭姓代理副隊長，昨（9日）在住處遭到搜索，由調查局台中市調處持通知書約談涉嫌洩密、貪污案件，今日凌晨12點多被移送新北地檢署複訊後，檢察官認其涉犯違背職務收受賄賂重罪，犯罪嫌疑重大且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

此案為新北檢指揮調查局台中市調處偵辦，鄭員涉嫌自2023年起，利用偵辦刑案機會調閱相關資料，並疑似在接受黑道宴請時洩漏辦案進度等資訊，除洩密外，所為另涉犯偽造文書、貪污等罪嫌，同案共犯還有刑大趙姓偵查員、金山分局王姓巡佐及中和分局張姓偵查佐等3人，昨夜3人複訊後分別諭知5至15萬元不等之金額交保，張員另限制出境、出海。

鄭員昨日上午在住處，由檢調持通知書到場搜索後，將人帶回進行偵訊，經一整天長時間訊問後，至今天凌晨12點多才移送地檢署複訊，檢察官訊後認為鄭員涉犯違背職務收受賄賂之重罪，犯嫌重大且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後續將持續調查釐清涉案情節。



