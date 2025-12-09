新北刑大再爆洩密案 代理副隊長等 3 警遭檢調約談偵訊

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市刑大近日再度捲入洩密疑雲。新北地檢今（9）日上午指揮調查局、督察組等單位，兵分多路對涉案人員住處進行搜索，並將 3 名警員帶回偵訊。據傳，其中包括「偵一隊」鄭姓代理副隊長、經濟組趙姓偵查員，及現於金山分局任職的王姓巡佐。

新北刑大今日再爆警員疑似洩密。（記者徐煜勝翻攝）

檢調懷疑，鄭姓代理副隊長與趙姓偵查員在 2023 年起辦案期間，涉嫌在偵查過程中將案件進度與情資洩漏給特定人士 ，包括可能與不法組織有關的人士。據媒體報導指出，有資料顯示2人疑曾接受黑道宴請，利用辦案便利向外界提供機密資訊。

廣告 廣告

此外，王姓巡佐亦遭約談，檢調懷疑他涉入協助或充當中間人角色。全案將依《刑法》洩密罪、可能的共犯關係等方向深入偵辦。

新北刑大對此已公開聲明：接獲檢調指揮書後，將全面配合，協助查明事實，強調「絕不護短、不庇縱」，並承諾一旦查證屬實，將依紀律與法律程序嚴辦。

目前 3 名被約談員警已被帶回新北市調查處偵訊，檢調並查扣相關證物，正釐清他們與疑似接收情資人士之間的聯絡與往來記錄。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光