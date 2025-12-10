新北刑大副隊長涉犯收賄重罪 遭聲押禁見獲准

新北刑大鄭姓代理副隊長涉收賄重罪，遭檢方聲押獲准。（圖／報系資料照）

新北市刑警大隊鄭姓代理副隊長等人涉嫌接受黑道宴請，並透露案件偵辦進度而遭檢舉，檢方9日上午前往鄭員辦公室與其住處搜索，將他與趙姓偵查員、時任刑警大大隊王姓偵查佐帶回偵訊，經檢方複訊後，認為鄭犯嫌重大，向法院聲押禁見獲准。

新北地檢署表示，經複訊後，認為鄭員所涉為違背職務收受賄賂之重罪，犯嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，趙5萬交保、王10萬交保，另因同案而在押的中和警分局張姓偵查佐則是15萬元交保，並限制出境出海。

中和警分局表示，張員2024年12月開始，從刑事警察大隊調任本分局偵查隊擔任內勤，負責公文承辦工作，10月16日因於刑大任內涉嫌洩密案遭羈押，本分局隨即依《警察人員人事條例》規定予以停職。

中和警分局強調，張員以15萬元交保，本分局將依相關法令，持續對其實施停職處分，並全力配合檢調後續偵辦工作，對於同仁涉入不法採取絕不護短、不包庇的立場，任何違法失職行為均將依法嚴處不怠。

