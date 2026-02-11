新北刑大小隊長涉貪被搜索 曾赴郭哲敏八八會館遭懲處
台北地檢署今（11）日上午指揮相關單位，針對新北市刑警大隊偵二隊進行搜索行動，一名陳姓小隊長因涉嫌溢領加班費及疑似涉及洗錢案件，遭檢調帶回偵訊。據悉，該名小隊長過去曾因涉足爭議場所而遭懲處，如今再度捲入司法調查。
上午9時40分左右，台北地檢署檢察官指揮新北市調查處、新北警察局督察室靖紀小組，持搜索票與約談通知書前往新北市刑大辦公處所執行搜索。搜索行動持續約1小時，期間搜扣相關證物，隨後將陳姓小隊長帶回市調處進行偵訊，以釐清其涉案程度。
據了解，這起案件源於有人檢舉該名陳姓小隊長疑似浮報加班費。此外，據東森新聞報導，該案疑似還涉及「洗錢大亨」郭哲敏的洗錢案件，不過確切涉及程度仍有待進一步調查釐清。
值得關注的是，這名陳姓小隊長過去就曾因個人行為引發爭議。據悉，他曾涉足郭哲敏經營的八八會館，當時還被錄下疑似賭博的影片，在眾人面前喊話「輸的算我的」，此舉引發外界質疑，最終遭記小過並列入輔導名單。
目前檢調正針對陳姓小隊長涉嫌溢領加班費一案進行深入調查，至於是否涉及其他案件仍在釐清中。新北市警局督察室也配合檢調行動，協助調查相關違法情事。
88會館關鍵人首曝光！「茶壺邱」涉勾結新北刑大小隊長浮報加班費搬老酒
曾撼動檢警高層的「88會館」案餘波盪漾！台北地檢署今（11）日發動兵分5路搜索，約談新北市刑大小隊長陳秋中，原因竟是陳員涉嫌在上班時間，頻繁出入88會館案核心人物—神祕商人「茶壺邱」邱庭鋒的店鋪搬運名酒。全案除朝偽造文書、浮報加班費偵辦，更鎖定「茶壺邱」涉及的大額酒品交易逃漏稅問題進行徹查。
