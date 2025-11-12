新北刑大打詐 溯源黑幫勾結律師洗錢集團

新北市刑事警察大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市刑警大隊在臺北地方檢察署陳玟瑾檢察官指揮下，歷經長期蒐證，發現涉案鄭姓、秦姓、單姓等3名律師，又發現孫姓律師洩漏竹聯幫陳姓成員羈押後之偵查秘密，並經鄭姓律師轉傳予其他詐欺集團成員。檢警今（12）日前往台北市天母區一間律師事務所，再將孫姓律師拘提到案，並查扣手機等相關物證，隨後移送台北地檢署複訊，相關渉案內容、涉及程度，有待檢警進一步調查釐清。

新北市刑事警察大隊指出，新北市刑警大隊繼破獲「藍道」杜承哲等人詐欺集團私行拘禁致4人死亡案件後，專案小組持續蒐集證據，另發現陳姓犯嫌等10人之詐欺集團另於111至113年間，先以相同模式成立控房，將人頭帳戶申請人拘禁並使用人頭帳戶轉帳洗錢，再以解除分期付款、假投資等手法詐騙匯款被害人，最終再以假貸款詐騙匯款被害人寄出帳戶後，持續使用人頭帳戶洗錢，清查本案詐欺集團已詐騙國人達122名以上，造成共3.74億元財損。

新北市警局呼籲國人，勿輕信網路投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，均有極大可能是詐騙；另外，洗錢防制法修正條文已於113年7月31日公布施行，最重可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金，提醒國人切莫以身試法，新北市政府警察局將持續打擊詐欺、洗錢集團，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力守護國人財產安全，展現政府打擊詐欺、洗錢犯罪之決心。