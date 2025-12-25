新北列管40年珍貴芒果樹疑遭不當修剪剃光頭 查證屬實將裁處

洪先生昨晚發現新北市府列管的芒果樹疑被不當修剪超過1/3，直呼相當誇張。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市土城區員林街鄰中正路67巷的停車場旁有1棵由市府列管的珍貴芒果樹，看守土城愛綠協會成員洪先生昨晚返家經過時發現該樹被不當修剪超過1/3，他直呼相當誇張，簡直剃光頭般，看了非常難過，要求市府應對老樹進行專業護理、追究相關單位責任；新北市綠美化環境景觀處回應，若查證屬實，將依新北市樹木保護自治條例規定裁處。

該芒果樹的市府列管編號為1012，樹齡至少40年以上，據新北市樹木維護修剪作業方式及技術要領規定的樹木修剪原則，一般性修剪時修剪幅度不宜過大，最多不超過枝葉量1/3。

洪先生是在地居民，現齡40歲的他說，芒果樹在他還沒出生就存在了，前幾天路過還沒變這樣，現在一下子過度修剪，造成老樹出現許多傷口，讓老樹抵抗病菌的能力愈來愈衰弱，若樹木因此倒塌，恐有公共安全疑慮。他另發現，該樹根部疑似有因不當修剪，被器具擦傷而造成的明顯傷口。

洪先生說，員林停車場原本是間百年老廟，後來員林街進行拓寬，老廟被徵收，地主特別要求把樹留下來，10幾年前看這棵樹就很大了，因此建議列管，後來市府會勘後就成為列管的珍貴老樹。

洪先生強調，老樹應慢慢修剪，不能一次全部剪掉，這樣剃光真的很不專業，是非常過時的做法，尤其是市府列管的珍貴老樹，現在需要的是市府對老樹專業的護理與追究相關單位的責任，在新北市修剪需有證照，他認為應該要取消相關證照，並追討相關維護費用。

新北市景觀處今天回應，土城區員林停車場是由交通局委外營運，停車場內珍貴樹木未經核准有過度修剪一事，已請土城區公所查報違規事實及行為人資料，若查證屬實，將依新北市樹木保護自治條例規定裁處；土城區公所回應，經了解，該停車場由交通局委外營運管理，該案屬交通局場域，由交通局自行派工修剪。

洪先生擔憂，老樹過度修剪造成許多傷口，將來有倒塌疑慮。(記者黃政嘉攝)

該芒果樹的列管編號為1012，樹齡至少40年以上。(記者黃政嘉攝)

洪先生另發現該樹根部疑似有因不當修剪，被器具擦傷而造成的明顯傷口。(記者黃政嘉攝)

洪先生說，土城員林停車場原本是間百年老廟，徵收時，地主特別要求把樹留下來。(記者黃政嘉攝)

洪先生痛心新北市列管芒果樹遭不當修剪超過1/3。(記者黃政嘉攝)

