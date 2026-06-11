新北前副市長獲提名監委 幕僚曝「侯知情但未推薦」

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新北市前副市長謝政達被提名監察委員，國民黨指曾接獲報備，新北市長侯友宜幕僚則透露，侯友宜沒有推薦任何監委人選，但知情謝政達被提名。（資料照）

新北市前副市長謝政達被提名監察委員，國民黨指曾接獲報備，新北市長侯友宜幕僚則透露，侯友宜沒有推薦任何監委人選，但知情謝政達被提名。

謝政達曾任新北市副市長，在侯友宜參選2024總統大選期間請辭投入輔選，被認為是侯友宜的心腹，國民黨則表示，謝曾針對獲提名一事報備。

據了解，侯友宜沒有推薦任何監委人選，但知情謝政達被提名。侯友宜幕僚表示，市長一向尊重每個人的選擇。

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