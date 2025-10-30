民視

新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝

民視新聞網

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨中和前議員張瑞山，本（10）月18日離世，享壽71歲，今（30）日上午9時在新北市立板橋殯儀館舉行告別式，總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌、新北綠委蘇巧慧、台北市副市長李四川、民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長何博文、新北市長侯友宜等政要皆到場哀悼，相關畫面也曝光。

賴清德身為本次告別式的榮譽主委，到場便向其獻花並鞠躬；而被總統委派的主奠蘇貞昌，則在現場不僅說大家以尊敬、懷念、不捨的心情送別張瑞山，蘇貞昌更說明張瑞山從嘉義出身，爾後在台北縣當任議員、新北市當議員為地方的貢獻，以及堅持民主而加入民進黨的歷程，最終也和大家喊話希望張瑞山精神能持續傳承。

廣告

同時，身為民進黨秘書長的徐國勇，則將民進黨的表揚狀交給張瑞山女兒、民進黨新北市中和議員張維倩，並在張瑞山靈前致敬行三鞠躬禮，相關畫面也曝光。

快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇巧慧、李四川哀悼畫面曝
快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇巧慧、李四川哀悼畫面曝

總統賴清德。（圖／民視新聞）

快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇巧慧、李四川哀悼畫面曝
快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇巧慧、李四川哀悼畫面曝

新北市長侯友宜（左）、行政院前院長蘇貞昌（右）。（圖／民視新聞）

快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇巧慧、李四川哀悼畫面曝
快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇巧慧、李四川哀悼畫面曝

民進黨新北市議員張維倩（左）、民進黨秘書長徐國勇（右）。（圖／民視新聞）

快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝
快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝

民進黨立委蘇巧慧（前一）、台北市副市長李四川（第二排左二）。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝

更多民視新聞報導
中央選舉委員會提名難產 行政院：將發函朝野徵詢意見
三聯單記載病死豬數量不符！ 中檢查台中案例養豬場「疑涉偽造文書」
旅英脫口秀演員開場突問「有小草嗎？」 怒諷「看我表演要有智商」

其他人也在看

鄭麗文曾喊「我是中國人」　蔡正元：若不改2026多人落選

鄭麗文曾喊「我是中國人」　蔡正元：若不改2026多人落選

國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句

被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句

[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...

今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單　黃國昌這樣期許

民眾黨曝首波議員提名名單　黃國昌這樣期許

[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...

今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
鄭麗文四大支柱延續馬連路線　郭正亮讚人事布局「明快」

鄭麗文四大支柱延續馬連路線　郭正亮讚人事布局「明快」

國民黨主席當選人鄭麗文近日公布了新的黨中央人事名單，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中李乾龍同時兼任祕書長。前立委郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這幾位副主席的任命明顯延續了馬英九和連戰的兩岸路線，這一策略可謂「明快」。

中天新聞網 ・ 1 天前
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…

加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…

加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…

SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)

蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)

台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。

中央社 ・ 18 小時前
鄭麗文中共附體　國民黨執政迷瘴

鄭麗文中共附體　國民黨執政迷瘴

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

鏡報 ・ 3 小時前
沈伯洋遭中國立案調查回嗆「台灣人沒在怕」！民進黨：中國無權干涉台灣人民、紅色恐怖破壞兩岸和平

沈伯洋遭中國立案調查回嗆「台灣人沒在怕」！民進黨：中國無權干涉台灣人民、紅色恐怖破壞兩岸和平

沈伯洋說，這是一年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判，「無所謂，反正台灣人沒在怕的。」

放言 Fount Media ・ 1 天前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其　近20年來最大訂單　減少對美軍武依賴　北約加強國防合作　對俄展現團結氣勢　白俄氣球侵犯空域　立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞

英國出售20架「颱風戰機」給土耳其　近20年來最大訂單　減少對美軍武依賴　北約加強國防合作　對俄展現團結氣勢　白俄氣球侵犯空域　立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞

烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 12 小時前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？

國民黨進入雙核心女力時代嗎？

鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。

奔騰思潮 ・ 1 天前
搧他耳光被判賠錢、拘役　羅智強再拱：唯一支持邱議瑩選高雄市長

搧他耳光被判賠錢、拘役　羅智強再拱：唯一支持邱議瑩選高雄市長

民進黨立委邱議瑩去年在立院國會爆發朝野衝突時，拿紙扇摑國民黨立委羅智強耳光，遭台北地方法院判決她民事賠償20萬元；刑事判拘役10日，得易罰金，每日1000元，可上訴。對此，羅智強今早（28日）直言，這項判決反映了她是民進黨最適任選高雄市長的人選，因此「唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長」。

中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理

鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理

國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...

台灣新生報 ・ 16 小時前
全球最老國家元首 92歲畢亞再度連任喀麥隆總統 預計掌權到百歲 民眾痛批受夠了

全球最老國家元首 92歲畢亞再度連任喀麥隆總統 預計掌權到百歲 民眾痛批受夠了

中非國家喀麥隆總統大選結果出爐，高齡92歲的現任總統畢亞（Paul Biya），以53.66%的得票率勝選，在掌權43年之際，繼續將總統生涯推升至第八任期，可再執政7年，可望掌權至近百歲。選舉結果10月27日由憲法法庭正式宣布。 然而，畢亞的連任在計票結果陸續出爐之際，多地民眾走上街頭，表達不滿；主要競選對手貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）住家門外更傳出槍響，據報導有兩人死亡。喀麥隆最大城市杜阿拉（Douala），反對派支持者在街道焚燒輪胎、推倒攤位，企圖封鎖道路，警方則回以催淚瓦斯，不少人表示已經「受夠畢亞」，國家需要改變。 畢亞是全球在位最久、年齡最大的領導人，自1982年以來一直統治著喀麥隆，並在2008年取消總統任期限制。其27歲的女兒布倫達（Brenda Biya）選前甚至在TikTok發布影片，呼籲選民不要投給她的父親。 根據「透明國際」（Transparency International）資料，畢亞政府被列為全球最腐敗的政權之一。擁有3000萬人口的喀麥隆，世界銀行資料指出，每人每日生活費不到5美元（約新台幣160元），人均GDP甚至比1986年經濟高峰時還要低。 路透表示，非洲是全球最年輕的地區，多數國家卻被一群最年長的領導人統治，喀麥隆平均年齡為19歲，也正在進行大選的象牙海岸平均年齡為18.3歲，總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）為83歲，預估也會贏得第四任期。路透分析，這也引發年輕族群「Z世代」對改革與政府負責的強烈訴求。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前

問題豬肉同車貨物流入13家業者　屏縣府預防性封存

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司載運問題豬肉至高雄市，屏東縣衛生局26日接獲通知，同車貨品疑流入屏東縣13家業者，多為冷凍生鮮及加熱微波食品，全數預防性封存。

中央社 ・ 1 天前
川普訪日稱天皇「偉大」、首會高市早苗 簽署防衛與稀土礦產共同文件 東京街頭湧現抗議人潮

川普訪日稱天皇「偉大」、首會高市早苗 簽署防衛與稀土礦產共同文件 東京街頭湧現抗議人潮

美國總統川普亞洲行第二站抵達日本，10月27日與日本天皇德仁會面，過程約30分鐘，氣氛融洽，雙方均表達希望強化關係的意願。離去時川普更稱天皇是「偉大的人（a great man）」。德仁2019年繼位時，川普就是首位會晤的外國領袖。 美日外交重頭戲於28日早上登場，新任首相高市早苗在迎賓館赤坂離宮迎接川普，會談後簽署共同文件，內容包括關稅談判的協議成果，以及確保稀土等關鍵礦物穩定供應的合作共識。 據日本媒體報導，此次會談美方可能要求日本提高防衛支出與分擔駐日美軍經費的比例。日本原訂於2027年度達成「國防支出占GDP2%」的目標，高市早苗預計將此時程提前至2025年度內完成。會談結束後，兩位領袖共進「工作午餐」，並搭乘美國總統專用直升機「海軍陸戰隊一號」（Marine One），前往神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，視察美國核子航空母艦「喬治華盛頓號」，藉此展現堅實的日美同盟。 川普抵達東京時，市區湧現上百名抗議民眾，手持標語批評川普與高市，指責美日「企圖對中國發動戰爭」。 川普預計於29日離開日本前往南韓，展開國是訪問，並出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，屆時與中國國家主席習近平的會晤預料將成為全球焦點。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
開車視角深入加薩市區 戰火停歇後的破碎城市 廢墟瓦礫成重複街景

開車視角深入加薩市區 戰火停歇後的破碎城市 廢墟瓦礫成重複街景

以色列與哈瑪斯的停火協議9月底生效，美聯社10月23日走訪加薩城，僅僅開車五分鐘，就能看到以色列如何將加薩幾乎摧毀殆盡，街景彷彿不斷重複，毀壞的建築、堆成小山的瓦礫，人們與車輛在灰色的世界中穿梭。 聯合國開發計劃署（UNDP）表示，加薩地區的瓦礫，足以建造13座埃及巨型金字塔，或是把紐約中央公園填滿，瓦礫堆還可高至12公尺。聯合國、歐盟等最新估算顯示，重建加薩將耗資7000億美元（約新台幣21.5兆元）。 這場為期兩年的戰爭，讓逾6.8萬巴勒斯坦人付出生命，另一方面，停火雖然持續，但雙方都指責破壞協議，以軍10月25日更表示對加薩中部「精準打擊」，攻擊聖戰組織成員，當地醫護稱至少4人受傷。而就協議中的以色列人質歸還進度，大多數已被釋放，但據信還有13具遺體掌握在哈瑪斯手中。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
地方提案「普發」加碼　北市：沒條件　侯：賣大樓換現金？

地方提案「普發」加碼　北市：沒條件　侯：賣大樓換現金？

台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結

華視影音 ・ 21 小時前
中午來開匯／朱立倫率211黨工總辭　戴錫欽：非架空鄭麗文、給最大人事空間

中午來開匯／朱立倫率211黨工總辭　戴錫欽：非架空鄭麗文、給最大人事空間

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 準國民黨主席鄭麗文即將上任，現任黨主席朱立倫宣布率211人總辭，藍營權力佈局引發外界關注。台北市議長戴錫欽今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他認同朱立倫的作法，這並非要「架空」鄭麗文，而是基於制度運作原則，應給予新任黨主席充分的人事授權與發揮空間。 戴錫欽...

匯流新聞網 ・ 19 小時前
華府風向已變 政府該如何調整兩岸政策

華府風向已變 政府該如何調整兩岸政策

近期，《時代》(TIME)雜誌在官網刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦(Lyle Goldstein)所撰，標題為《美國必須警惕臺灣魯莽的領導人》(The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader) 的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束賴總統，使外交部罕見地於連假期間，發出新聞稿予以駁斥。

奔騰思潮 ・ 3 小時前
疑豬瘟肉品流入13家業者 屏東預防性封存生鮮

疑豬瘟肉品流入13家業者 屏東預防性封存生鮮

彰化一間肉品業者日前委託物流公司運送疑似含非洲豬瘟病毒的肉品至高雄市，屏東縣衛生局於26日接獲高雄市政府通知後，發現同車貨品疑似流入屏東縣境內13家業者，隨即派員展開追蹤調查，並採取預防性封存。屏東縣

台視新聞網 ・ 1 天前