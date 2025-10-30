新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨中和前議員張瑞山，本（10）月18日離世，享壽71歲，今（30）日上午9時在新北市立板橋殯儀館舉行告別式，總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌、新北綠委蘇巧慧、台北市副市長李四川、民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長何博文、新北市長侯友宜等政要皆到場哀悼，相關畫面也曝光。

賴清德身為本次告別式的榮譽主委，到場便向其獻花並鞠躬；而被總統委派的主奠蘇貞昌，則在現場不僅說大家以尊敬、懷念、不捨的心情送別張瑞山，蘇貞昌更說明張瑞山從嘉義出身，爾後在台北縣當任議員、新北市當議員為地方的貢獻，以及堅持民主而加入民進黨的歷程，最終也和大家喊話希望張瑞山精神能持續傳承。

同時，身為民進黨秘書長的徐國勇，則將民進黨的表揚狀交給張瑞山女兒、民進黨新北市中和議員張維倩，並在張瑞山靈前致敬行三鞠躬禮，相關畫面也曝光。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

新北市長侯友宜（左）、行政院前院長蘇貞昌（右）。（圖／民視新聞）

民進黨新北市議員張維倩（左）、民進黨秘書長徐國勇（右）。（圖／民視新聞）

民進黨立委蘇巧慧（前一）、台北市副市長李四川（第二排左二）。（圖／民視新聞）

