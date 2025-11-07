新北副市長劉和然赴蘆洲湧蓮寺與林口頂福巖參拜 祈願新北市政順利、百姓安康

新北市副市長劉和然(左3)於今(7)日上午赴蘆洲湧蓮寺參拜，恭祝觀音佛祖出家紀念日。（新北市民政局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市副市長劉和然於今(7)日上午赴蘆洲湧蓮寺參拜，恭祝觀音佛祖出家紀念日，盼觀音佛祖庇佑合境平安；而適逢農曆九月十八，顯應祖師聖誕，劉和然也前往林口頂福巖參拜，恭祝老祖聖誕千秋、香火鼎盛。本次兩場活動均為地方盛典之一，現場貴賓雲集，信眾絡繹不絕，為宗教信仰與社區凝聚力的最佳代表。

湧蓮寺捐贈新北市府6.6億經費合作興建公益大樓，預計在明(115)年竣工，新北市長劉和然(左1)特別感謝湧蓮寺長期為新北市的付出。（新北市民政局提供）

劉和然提到，自己曾在蘆洲國中和三民國中當理化老師，蘆洲可以說是公職生涯的頭一站。湧蓮寺除了是信仰中心外，也是社會教化及慈善的中心，自民國103年起每年捐助蘆洲區公所30萬元辦理急難救助，並持續捐贈白米、營養午餐、冬令救濟金、防疫基金及火災補助等，累計捐資超過1,800萬元，更自100年起連續榮獲新北市績優宗教團體「公益慈善類」及「社會教化類」獎項肯定。並且捐贈新北市府6.6億經費合作興建公益大樓，預計在明(115)年竣工，特別感謝湧蓮寺長期為新北市的付出。

新北市副市長劉和然(右1)與蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌(左1)一同點燃香擔內的香火。（新北市民政局提供）

新北市民政局指出，湧蓮寺今年活動自10月21日至11月8日，期間同步辦理捐贈白米濟助弱勢，昨（6）日舉行盛大法會；今（7）日更是集結了33個廟宇軒社參與，包含湧蓮寺、玉清宮、合義社、蘆洲文武大眾爺廟、忠義廟神將會等團體，一同為民祈福遶境；明（8）日則辦理打齋結緣，邀請民眾共襄盛舉。

新北市副市長劉和然(左2)與蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌(右2)於廟埕一同扶轎，為遶境隊伍揭開出發序幕。（新北市民政局提供）

劉和然隨後來到林口頂福巖，他表示，廟方長年投入公益慈善不遺餘力。包括捐助急難救濟金、協助弱勢家庭及養老院、捐贈普渡物資予弱勢團體、設立獎助學金與清寒補助金等。今年1月，「林口迓老祖」活動更登錄為新北市無形文化資產，象徵地方文化傳承的新里程碑。

劉和然隨後來到林口頂福巖參拜祈福，恭祝顯應祖師聖誕千秋、香火鼎盛。（新北市民政局提供）

民政局長林耀長指出，林口頂福巖香火鼎盛，許多信眾遠道而來，祈求顯應祖師庇佑身體健康，感謝廟方多年來支持地方建設與公益活動，並與顯應祖師聯誼會及其它參贊公廟，共同舉行顯應祖師文化季，活動一年比一年盛大，除了有手作課程外，更有陣頭遶境及安座等典禮，而市府在未來也將持續與宗教團體攜手，推動地方文化保存與區域建設，讓「信仰與建設並進，生活與文化共榮」。

致詞時他表示，廟方長年投入公益慈善不遺餘力，深受地方肯定與讚許。（新北市民政局提供）