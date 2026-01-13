新北割喉案主嫌加重判刑12年！不只家屬無法接受 高檢署也不買單

高檢署對新北割喉案提出上訴。（圖／讀者提供）

新北市某2023年12月發生殺人案。郭姓少年因為要幫林姓乾妹出氣，竟然直接拿刀刺殺同校的楊姓學生。案經上訴以後，台灣高等法院12月23日判決出爐，郭、林兩人皆加重刑期，分別改判12年、11年。對此，高檢署認為法官量刑太輕，刑度不足以達成矯治效果，提出上訴。

回顧本案，2023年12月25日，郭姓乾哥為了幫林姓乾妹出氣，竟然直接拿刀刺殺楊姓國中生，一審判決依照殺人罪判郭男9年、林女8年。二審判決於2025年12月23日出爐，兩人皆加重刑期，分別改判12年、11年。當時，死者家屬庭畢受訪，認為判太輕，並表示殺人犯犯後不知悔改的態度讓他們都難以接受。

死者父親說，希望兇手可以有再久一點的教化時間，12年意味著兇手只需關4年就可以假釋了，這樣出來不到18歲，還可以繼續殺人，並質疑法律到底是要保障誰。死者母親則對修復式司法表示反感，直言「我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊？」。





