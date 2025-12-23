新北割喉案乾哥乾妹刑期加重理由曝 高院鎖定「1關鍵報告」決定改判

死者楊姓少年父母哽咽受訪。

2023年12月25日發生的新北校園喋血案！郭姓少年幫乾妹林姓少女，割喉殺害同校同學楊姓少年，一審分別被依殺人罪判9年、8年，全案上訴二審，乾哥、乾妹刑期加重，高院分別改判12年、林女11年；高院合議庭指出，原審再決定刑度時，沒有把醫療機構所做的調查報告，該報告包含兩名少年的評估結果、再犯風險分析，納入量刑考量，作法不周全，因此撤銷原判，加重刑期。

高院合議庭指出，原審法院認定這兩名少年被告的犯罪事實已經證據充分，並且在量刑時，也有依照《刑法》第57條所列的各項因素來考量，這一點本身並沒有錯。

但原審在決定刑度時，沒有把高院另外送交醫療機構所做的「少年事件處理程序審前調查報告」納入考量。這份報告裡包含了針對兩名少年個別狀況的評估結果、再犯風險分析，以及具體的處遇與輔導建議，但原審並未一併整體衡量，做法並不周全。

高院認為，因為量刑的依據與相關處遇因素已經發生變化，原判決所作出的刑度，就有必要重新檢討與評估。因此，檢察官針對「量刑部分」提出上訴，主張原審量刑不當，是有理由的；反之，兩名少年被告主張原審判刑過重，沒有理由。

基於以上原因，高院將撤銷原判決中關於兩名少年被告刑度的部分，並另行改判。



