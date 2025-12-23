新北割喉案二審加重刑期！死者家屬喊判太輕 「出來後繼續殺人」

死者家屬庭畢後受訪。（圖／民眾提供）

新北市某國中2023年12月發生殺人案。郭姓少年因為要幫林姓乾妹出氣，竟然直接拿刀刺殺同校的楊姓學生。案經上訴以後，台灣高等法院今日（12月23日）判決出爐，郭、林兩人皆加重刑期，分別改判12年、11年。庭畢後，死者家屬出面受訪，對殺人犯不知悔改的態度表示「我真的沒有辦法接受這種東西」、並吶喊「《少事法》是什麼惡法」。

死者家屬今日聽到判決以後，悲痛大喊判太輕，並情緒崩潰走出庭外。死者父親受訪時，悲痛地說，「他們進去法庭都還是大搖大擺的走進來耶」強調是法官要他們道歉，他們才向被害人家屬道歉，至今看起來仍無半點悔意。

廣告 廣告

說到這裡，死者父親眼中閃爍淚光大喊「你們說這樣子我怎麼可以接受」、「我真的沒有辦法接受這種東西」，並稱「《少事法》都在保護這些人，結果我們通通都沒有被保護道，《少事法》是什麼惡法阿」，畫面令人相當心疼。

死者母親則對修復式司法感到相當反感，不經大喊，「你不能把責任都推給修復式司法，修復式司法式要修復我們什麼？」並表示，「我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊？」說到此處，死者母親也跟著全身顫抖，情緒非常激動。

死者父親再度發言，說道希望兇手可以有再久一點的教化時間，並表示12年意味著只須關4年就可以假釋了，這樣「出來還不到18歲，可以繼續殺人，再進去關4年」，並質問「法律到底要保障誰啊」。死者父親繼續說，若對方出來「我可能是第一個被殺的，因為我一直要求他加重」、「更何況民事庭把我家的全部資料，很詳細的給他們知道」。

說到此處，死者父親又情緒激動的喊「我的資料全部給一個殺人犯知道耶，你叫我怎麼辦？準備去死嗎？」並指出在《少事法》的保護傘下，兇手的資料反而都被遮蔽的相當完善，忿忿不平的說「我們什麼資料都不能看，結果我的資料都可以給他們看，而且都沒有遮蔽，這算什麼法律，台灣法律是這樣子搞的喔？」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

台鐵歧視1／身障員工被轟「累贅」！苦撐3月被解雇 法院還他公道