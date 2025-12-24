新北割喉案死者家屬不滿判太輕 侯友宜盼司法正義重回被害者

新北校園割喉案二審判決出爐，侯友宜說，期待重新調整對未成年犯罪者的司法量刑。（圖：侯友宜臉書）

新北市楊姓少年遭割喉案，高等法院昨天二審改判殺人的郭姓乾哥12年、教唆的林姓乾妹11年有期徒刑；楊姓少年父母不滿判太輕，將上訴三審。對此，新北市長侯友宜今天（24日）表示，被害者家屬的一番話他能感同身受，雖然加害者屬未成年，但隨著時代環境改變，現行制度是否需要重新檢視，社會應共同思考。

侯友宜今天主持市政會議，被問到校園割喉案高院宣判的看法，是否認為司法還有改革空間？侯友宜說，看到被害者父母的眼淚，可以感受到他們的心痛，這些場景歷歷在目，被害者父母的一番話，也能夠感同身受。

侯友宜說，雖然加害者是未成年，但有些法令面對時代環境的改變，要不要去重新做個思考？大家面對司法正義是否能夠回復到這個被害者的身上，這是大家應該去面對的課題。

侯友宜也指出，期待重新調整對未成年犯罪者的司法量刑，立法院、司法院應好好思考這個問題，一起面對事件發生後，如何讓修復式的正義能夠回到被害者身上。

