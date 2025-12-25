新北割喉案「乾兄妹」二審判決出爐！網路投票92%認「不合理」

新北市楊姓國中生前年在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭姓少年與教唆的乾妹妹林姓少女，二審分別依殺人罪判刑12年，與11年，根據一份網路投票的最新結果，高達92%的網友認為「不合理，判決無法還被害家屬公道」。

新北校園割喉案被害者楊姓國中生的父親（攝自中天新聞）

根據NOWnews《社會NOW什麼》YouTube頻道，針對「少年割喉案二審乾哥判12年，乾妹判11年，比一審各加重了3年刑期，你認為司法這樣合理嗎？」進行網路投票，在已參與的1.7萬名網友投票之後，2%的網友認為「不合理，判決無法還被害家屬公道」；7%的網友認為「合理，本就依據《少事法》判決」；2%沒意見。

網友大多表示「如果今天死的是自已的孩子，對於司法只判12年誰能信服，司法能讓人民相信嗎？我也不服」、「每個孩子都是父母的心頭肉，一條年輕的生命就這樣沒了，10幾年再假釋根本關沒幾年就出來了，叫死者家長情何以堪」。

