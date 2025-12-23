新北割頸案乾哥遭判12年！律師心痛點「判決關鍵」：誰會甘心？

新北國中割頸案二審判郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年。示意圖／翻攝自Pixabay

新北市國中割頸案，國中的郭姓少年為了替乾妹妹林姓少女出氣，持刀刺殺同校國中生，經過法庭審理，一審判郭男林女9年、8年；二審22日判決出爐改判郭男12年、林女11年可上訴。對此，律師李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發布貼文，表示案件看了相當痛心，但是判決結果以少年的身分來說算是重判，但是以人情來說，這樣的刑度沒有人可以接受。

法律難判無期徒刑 李怡貞點關鍵

律師李怡貞在臉書粉專發布貼文，表示這個案件當時看了很痛心，尤其是在國中時期也擔任過風紀股長，負責管理秩序，受害少年只不過做了一樣的事，就失去寶貴的性命。而且還被刺了10刀，往命的地方刺。

李怡貞接著說，因為犯案的是少年，所以判決結果不是大家期待的無期徒刑，從法律規定的層面來說，不管是一審、二審的法官都有在斟酌，「其實以少年的身分來說，我認為算是重判，但是以人情來說，這樣的刑度是沒有人可以接受的結果」。

李怡貞指出，尤其是看到新聞，事發3年郭男的家長沒有積極和被害人家屬談和解，「想當然民事訴訟拖延到底，也可能只得到一張債權憑證。少年二審出庭依然吊兒郎當，無所謂的態度，去牢中到底是去反省還是去拓展黑暗勢力的人脈去學習擺爛？」尤其辛苦栽培耿直的數理資優生孩子，卻因爲這些不值得的雜碎而枉然送命，誰會甘心？

面對挑釁如何反應？李怡貞分享教育觀

李怡貞表示，經過這個事件也讓她開始反思該如何教育小孩，她坦言「自己親身經歷各種各樣的威脅與挑釁，不管是現實上或是網路上，我總是義無反顧的勇敢回擊」，但她也在思考，是不是該把這樣的精神教給孩子。李怡貞說，「我總是告訴女兒『告訴他這樣不對，告訴老師，不要理他』，我不希望女兒硬碰硬而因此受傷」。

但是平時也讓女兒跟老公去運動訓練反應力、上武術課訓練防身，或是跟女兒一起玩電玩，「潛移默化應對各種怪物的情境，打不過就跑，否則真的會很多次」，但是當實力漸漸增強，武器漸漸多，武功招式也漸漸練起來，確定一些怪是可以兩三下解決的，就要勇敢面對迎戰。打贏的唯一的方式，就是累積實力，裡內外的實力。世界很破爛，但願不要灰心也還有力氣縫補。



