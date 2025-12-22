新北割頸案二審今宣判！家屬求刑30年 「乾哥乾妹」下場受矚目

新北割頸案乾兄妹曾被登廣告示眾。資料照。翻攝自小商人臉書



新北「乾哥乾妹」前年犯下殘忍的國三生割頸案，負責殺人的乾哥、郭姓少年一審判9年，負責搧風點火的乾妹、林姓少女8年，全案上訴二審纏訟。高院歷時一年審理，被害家屬曾開庭建請重判30年，合議庭今天將宣判，這對恐怖兄妹檔會有何種下場，深受外界矚目。

根據調查，2023年12月25日中午12點20分，新北國三生林女在午休時間到楊姓男學生班上找人聊天，楊生請林女離開，林生不滿遂拜託「乾哥」郭男一起回楊生班上叫囂。林女撂話楊生「滾出來」後，郭男用右手打楊生頭部，楊生反抗後，郭男竟從褲袋裡掏出彈簧刀，朝楊生左頸、胸部和背部前後猛刺數刀。

期間，有同學出面制止，林女竟大罵「沒你的事就滾」，隨後向郭男搧風點火「給他死」，郭男被警方移送少年法庭時也上網炫耀。新北地院少年法庭調查後裁定郭男、林女收容，隨後移送新北地檢署，檢方依殺人罪起訴。

全案在一審開庭時，郭男不認罪，卸責說人不是他殺的，還聲稱「刀子不知道怎麼飛進來」，林女則聲稱「有去阻止」但無效，一審雖認定兩人涉犯殺人罪，但考量兩人未成年及認定兩人有「察覺反省」，輕判郭男9年，林女8年，引發社會譁然。

割頸案被害人楊生爸、楊曾到高院出庭，建請重判乾哥30年。資料照。廖瑞祥攝

全案於去（2024）年上訴高院，郭生和林女則持續遭收容在少年觀護所。二審多次提訊兩人出庭，郭生總是帶著一副潮眼鏡，走路吊兒郎當，不時冷眼看人，林女則一路臭臉瞪人，絲毫看不出悔意。而郭生的父親、林生的父母幾乎每庭必到，為兩個小孩獻上關心。

楊生父親曾向媒體描述，指這對殺人乾兄妹出庭的態度「屌兒郎噹」，看起來像是沒做錯事的感覺，林女父母還認為「判太重」，郭男一直依律師提示回答。楊生父親以「台中角頭翁奇楠命案」的少年犯為例，請求法官至少判30年，「更希望他們判無期徒刑或死刑，就是以命抵命！」

楊生父親曾向媒體轉述，「他們毫無悔意，完全不承認。地院判決說他們有『察覺反省』，之前的法官到底從哪裡看到他們有『察覺反省』？就這樣子輕判了，非常不合理。」

高院歷時近1年審理，歷經換股、法官年度調動後，目前已經更換第三組法官審理，被害家屬則憂心可能「輕判」，因此每庭必到，希望全面參與法院審理流程。

除了追究刑責以外，楊生家屬另對郭男和林女提民事訴訟，家屬向郭男、林女、法定代理人求償共2177萬餘元，郭男、林女家屬主張金額太高，一審判賠938萬餘元。全案上訴高院審理中。

據了解，郭男父親因為沒有資力向法扶會新北分會申請法律扶助，經該分會審查結果，認為郭男符合受扶助標準，且非顯無理由，准予全部扶助。高院日前已裁准訴訟救助。

