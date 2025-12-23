新北割頸案二審出爐！家屬當庭淚飆法官「講空話」 楊爸爸：放出來我第一個被殺
「乾哥」郭姓少年、「乾妹」林姓少女犯下新北割頸案，二審今天改判12年、11年，刑度比一審重3年，但被害家屬楊父、楊母聆判後痛哭飆罵合議庭「判那麼低」、「不要講空話」，身體癱軟到難以步出法庭。楊父受訪時怒嗆，乾哥在警察局就恐嚇證人「等我出去你就知道」，以該刑度可能4年就可出獄，他一直要求重判，屆時可能第一個被殺掉。楊媽媽淚嘆「別人的孩子死不完。」
高院今天宣判採不公開審理，民進黨新北市議員石一佑陪著楊父、楊母出庭聽判，郭男、林女今天未現身法院。合議庭審判長謝靜慧宣示判決及解釋理由後，楊家父母難以接受，兩夫婦直接對決，當庭咆哮痛罵合議庭「判那麼低，法律形同廢紙」、「殺人為什麼還可以教育？」、「命都沒了啊…談什麼修復，誰來修復我們」、「不要講空話啦！拿法律來壓我們，小孩都被殺死了…」
審判長則冷靜解釋理由，表明全案還可以上訴，但換來的只有楊家父母大吼，哀號聲響徹法庭區，令人唏噓不已。10餘分鐘後，楊父、楊母走出法庭外時，雙眼哭紅，神情茫然，雙腳幾乎呈現癱軟狀態，被害人保護協會及友人趕緊上前攙扶，待兩人情緒冷靜後，才下樓接受媒體訪問。
楊爸爸：被《少事法》打悶棍
楊爸爸面對媒體沉痛大哭，「今天的判決讓我覺得，台灣的司法已死，《少年事件處理法》把我打得真的遍體麟傷，我沒辦法接受這種判決，我講難聽一點，他們用《少事法》把我打悶棍，還要叫我不准出聲（法庭禁言），我們要怎麼辦？這樣的判決我可以接受嗎？（大哭）我真的沒辦法接受..」
楊爸爸說，他預期就是要判30年，卻只判12年、11年，「他們在法庭上…我不知道能不能講，但《少事法》要來罰我也沒關係了啦，我就講嘛，他們進法庭都還是大搖大擺的走進來欸，根本沒有跟我道歉過，是法官引導他們來跟我道歉，他們才來道歉…這個才是他們真正的態度，你說這樣子，我怎麼接受。」
他說，「真的沒辦法接受這種東西，講難聽一點，《少事法》都在保護這些人，我們被害者統統都沒有被保護到，《少事法》是什麼惡法！」
楊媽媽則加碼說「別人的孩子死不完！不能把所有的責任推給『修復式司法』，修復式司法是要修復我們什麼？孩子命都沒有了，跟我們談修復式司法，是要怎麼修復？從一個活潑健康的生命變成一個腫脹的生命…還解剖…一路一路，他們在法庭上就是欺負被害人家屬，這是在修復我們嗎？是修復他們吧！都在談修復他們，都沒有在談修復我們的事情。」
乾哥涉恐嚇秘密證人
記者問楊爸爸，「法官是不是有談到，對方是不是有再教育、教化的空間？」楊爸爸大嘆，「法官就是一直講說，希望對他們有教化的可能，但還是需要再久一點的教化時間…」楊媽媽則說，「久一點就是再多三年而已。」
楊爸爸越想越氣，飆淚直嗆，「他們的久一點就是12年而已，只要三分之一（就能假釋），4年就可以假釋出來，到時候他（郭男）還不到18歲，可以繼續殺人，然後再進去關4年，可以無窮盡的這樣子殺人嗎？因為他還不到18歲，出來之後還可以繼續殺人！」
他激動地說，「法律到底要保障誰啊？到時候他出來，我可能是第一個被他殺的人啦，因為我一直在法庭上要求法官加重嘛！他（郭男）之前在警察局的時候，還發生恐嚇秘密證人的事情，他恐嚇對方『等我出去你就知道』…我現在也要擔心了，等他出來我就知道。」
他怒揭，「更何況民事庭把我家的全部資料，很詳細的列給他們知道，這不是在逼我們嗎？欸！我的資料全部給一個殺人犯知道欸，你叫我怎麼辦，準備去死嗎？是這樣子嗎？莫名其妙，少事法保護他們，我們什麼都不能看，結果，我的資料他們全部都可以看，而且，都沒有遮蔽，這算什麼法律，台灣的法律是這樣子搞的喔？」
至於楊家提求償，一審判乾哥乾妹及法定代理人賠償938萬元，全案上訴二審纏訟。石一佑冷嗆，「看得到吃不到」，楊媽媽則怒吼，「不要再講下去，我們沒拿到一塊錢，一塊錢都沒有！」
石一佑：判決令人寒心
議員石一佑則說，「這個判決寒了很多人的心，跟我們的期望值落差很大，加上最近又發生隨機攻擊事件，台灣人民生命這麼不值錢，隨機被攻擊被抹滅，犧牲寶貴的生命，但楊生的狀況跟隨機恐怖事件是不一樣的，他是在可以活潑成長的校園裡面，被其他八+九的孩子殺死，這個判決讓楊爸楊媽心都碎了，剛剛差一點在法庭走不出來..」
她認為，《少事法》應該保障有心向善改過的孩子，但這兩個加害者在法庭從頭到尾都沒有承認過他們做錯事，一直到高院來才承認，高院的判決對當事人父母無疑是雪上加霜，這些日子以來，父母一天比一天憔悴，沒辦法言語形容…
她回想起那恐怖的一天，「當孩子在亞東醫院用葉克膜救命的時候，那副腫脹的身體讓人認不出來。告別式的時候，不敢讓其他的親友和他的阿嬤來看，那個孩子，幾乎已經變到快要不認識，這樣的傷痛在父母身上一輩子…法官認為孩子還有教養的機會，但講真的，在父母心中就是永遠的痛，兩個加害者從頭到尾沒有什麼悔意，父母才會這麼生氣，才會這麼的憤恨不平，未來在司法改革上，這是諸多立委必須正視的問題。」
石一佑說，「《少事法》到底是保護了誰？保護了改過向善的孩子，還是逃避規範、永遠不認錯，只是躲在少事法保護傘下面的孩子？我們國家應該要深刻審視的，不要讓這麼傷痛的事情發生在校園裡面或角落裡面，沒有父母有這麼大的心臟可以承受這種傷痛、這麼悲情。」
