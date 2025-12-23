新北割頸案二審加重改判 侯友宜發聲了！

即時中心／林韋慈報導

新北市一所高中附設國中部於2023年12月發生一起震驚社會的割頸案件。一名楊姓國中生因不滿林姓女同學打擾午休，出言制止林女，結果遭林女找來乾哥郭男教訓。郭男在林女在場吆喝下動了殺機，不幸將楊男砍頸致死。今（23）日二審宣判出爐，乾哥郭男被判12年有期徒刑，乾妹林女則判11年。新北市長侯友宜今日出席三重玫瑰立體停車場典禮時，也對此案表達了看法。







新北地方法院於2025年9月一審依殺人罪判處郭男9年、林女8年有期徒刑，二審今（23）日改判郭男12年、林女11年，可上訴。開庭結束後，楊男父母接受採訪時表示對判決感到失望，並且難掩情緒痛哭。

9月宣判的民事庭法官則認為，郭男、林女與楊男素不相識、毫無恩怨，楊男僅出於善意勸導，並未挑釁或攻擊。林女卻因不滿而以暴力宣洩情緒，郭男則持刀攻擊手無寸鐵的被害人，林女雖未親自動手，仍屬教唆者，在眾多學生面前施暴，最終釀成憾事。民事庭審酌後判決，郭男、林女及其父母須連帶賠償楊男父母扶養費損失，分別為203萬餘元、234萬餘元，另各賠償精神慰撫金250萬元，合計938萬餘元。

新北市長侯友宜今出席活動時，面對記者問到割頸案二審加重改判的看法，他表示，能夠理解被害者的傷痛，也強調司法正義是最後一道防線。希望能將被害者的傷痛降到最低，認為應對加害者從重量刑，讓正義得以回歸。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

