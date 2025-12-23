新北割頸案二審加重量刑 行兇少年判12年、犯教唆少女11年

新北市某國中一名國三楊姓男學生，2023年在校內遭郭姓男學生攻擊後身亡。新北地院去（2024）年一審判處行兇的郭姓少年9年有期徒刑、教唆的林姓少女8年有期徒刑。

全案經上訴後，高等法院23日二審對兩人均加重刑期，分別判處郭姓少年及林姓少女各12年、11年有期徒刑，全案仍可上訴。

此案件起於2023年12月時，楊姓男學生與林姓女學生於校內發生口角，引起林姓女學生不滿，找來郭姓男學生替她出氣；隨後郭姓男學生與楊姓男學生爆發爭執，郭生持彈簧刀攻擊楊生的胸部與頸部，導致楊生失血過多，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治。

事後檢方於2024年5月，分別依殺人罪起訴行兇的郭姓男學生與教唆的林姓女學生。一審承審的新北地院法官審酌後認定，郭姓少年與林姓少女犯案時皆為滿14歲、未滿18歲，符合《刑法》減刑要件，考量2人在少年觀護所經過多次諮商晤談後，已逐漸覺察、反省錯誤與不當言行，因此做出以上量刑。

楊姓男學生父親當時曾表示，對此判決無法接受，並批評司法向加害者傾斜。

