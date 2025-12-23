新北割頸案二審宣判 被害家屬嘆「司法已死」：殺人前科犯關幾年就不會再犯？

新北校園割頸案今（23）日二審宣判，改判郭姓少年12年、林姓少女11年徒刑。對此，被害人家屬楊爸爸發出聲明表示，北捷隨機殺人案不是偶然，是警訊，「這不是第一次，也不會是最後一次」；楊爸爸感慨，誰能保證一個有殺人前科的人，關幾年之後就一定不會再犯？沒有人能保證。「政府給不出答案，司法也給不出答案」。

「那請問，誰來保證我們的生命安全？」楊爸爸聲明表示，非常恐懼加害人假釋出獄後的報復，必須鄭重聲明他們和家人不會自殺。但也要讓社會知道，這個判決結果，對家屬而言是極度難以承受的。不是因為輸不起，而是因為整個制度一次又一次告訴他們，被害者不重要。現在的現實是被害者家屬與證人，每天活在恐懼之中；而加害者，卻受到司法體系層層保護。

楊爸爸聲明指出，法官一心只想讓兇手有改過自新的機會，甚至之前還有一位法官竟然問，「能否有機會讓他們來孝順你們？」楊爸爸痛批根本是睜眼說瞎話，「他們出獄後不要來報復，就已經是萬幸了，真的不知道這個社會怎麼了？」楊爸爸質疑，被害者家屬及證人每天過著提心吊膽的日子，而加害人卻得到司法體系的特別照顧。請問日後加害人出獄，誰來保證他們以及證人同學的生命安全？

「請問這不是雙重傷害，是什麼？」楊爸爸聲明提到，這個案子不是教殺人犯認錯的教科書，在法庭中詢問殺人犯如果在當時他們應該要怎麼做？這不是在引導他們認錯嗎？要教化應該去少觀所教化，而不是在法庭內教化。此外，民事部分目前判賠938 萬，但對方沒有財產，無法強制執行，被害家屬拿到的只是一張債權憑證。刑事部分，法官與《少年事件處理法》對他們百般寬容；民事部分，他們只想耍賴、賠一點就算了。

國民黨立委洪孟楷（左四）與國教行動聯盟、還想陪你長大聯盟去（2024）年9月30日召開「新北割頸殺人案」陳情記者會。（資料照，顏麟宇攝）

楊爸爸聲明表示，之所以說《少年事件處理法》是一塊遮羞布，不是沒有理由。加害者的資料，被害家屬不能看。想帶信賴的人旁聽，卻被請出法庭。依第36-1條申請信賴之人到庭，卻被一句「有礙少年健全成長」駁回。但同時被害人全家的地址、個資，卻被查得一清二楚，讓殺人犯知道他們住在哪裡。甚至，還讓被告與秘密證人當面對質。楊爸爸質疑，請問這樣的制度，到底是在保護誰？知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。這就是被《少年事件處理法》凌虐的現實。

「這樣的制度，就是把所有人都丟進一顆不定時炸彈旁邊」，楊爸爸聲明指出，北捷隨機殺人案不是偶然，是警訊，就在12月19日，台北捷運發生隨機殺人事件。這不是第一次，也不會是最後一次。他想問社會一句話，誰能保證，一個有殺人前科的人，關幾年之後就一定不會再犯？沒有人能保證。政府給不出答案，司法也給不出答案。於是整個社會，只能賭運氣、走一步算一步。至於什麼時候爆炸、誰會成為下一個受害者，只能自求多福。過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。

楊爸爸聲明稱，教育不是縱容，安全不是違反人權。還給老師合理的管教權，搜書包不是羞辱學生，是為了保護更多孩子能平安回家。如果制度不改，他的孩子不會是最後一個。今天在這裡，不是為了仇恨，而是為了不要再有無辜的孩子，犧牲生命提醒大家這個制度錯了。

聲明最後提出5點訴求，請社會與立法、司法機關正面回應，第1，保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復。第2，重大殺人刑案不適用《少年事件處理法》，犯罪紀錄不得塗銷。第3，修法保障被害人家屬訴訟參與權，包括閱覽卷宗與實質知情權。第4，面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味濫好人。第5，殺人就要有死刑。殺人償命天經地義，完全沒有模糊空間。

