新北割頸案募款期限剩5天「差140萬」 卓冠廷喊話：社會沒有忘了他們

2023年新北市校園發生割喉案，社會局為楊姓死者家屬設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，新北市議員卓冠廷今（12/26）發文表示，專案將在12月31日截止，只剩5天，距離目標500萬元還差140多萬，希望大家協助，一起幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊，也讓楊爸爸知道，社會沒有遺忘他們。

卓冠廷表示，他昨天遇到兩年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸，「看著他疲憊的身影，心裡一陣酸楚，這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意。」刑事部分，新北地院判殺人的未成年郭男9年，教唆的未成年林女8年。高院審理1年多後，改判郭男12年、林女11年。

民事部分，加害者應賠償938萬，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元；男方則是兩手一攤，表示沒有能力和解，一毛不還。

卓冠廷說，或許要向加害者討回公道還需要時間，但我們社會的溫暖可以接住被害者全家。新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，即將在今年12月31日截止。也就是說，只剩下最後5天，目前募款進度為72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬目標，還差了140多萬元。

卓冠廷感嘆，原本成績優異的楊同學，是為了照顧姊姊才選擇留在那所學校，卻因此遭遇不幸。他拋磚引玉捐了一萬元，雖然不多，略盡棉薄之力，「如果大家行有餘力，可以在2025的最後這幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。」

