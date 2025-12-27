新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活

新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。

新北市國中校園割頸命案二審於23日宣判，被害家屬楊父接受媒體採訪。(圖／中天新聞)

涉案的少年、少女遭依殺人罪起訴，二審於23日宣判，判處少年12年、少女11年徒刑。然而，楊父對判決結果難以接受，原本預期重判30年的他氣得向兒子喊對不起，痛批兇手兩人毫無悔意，進法庭都是「大搖大擺」，直到法官引導才道歉。

民事賠償部分，加害者應賠償938萬元，但楊父透過律師卓冠廷表示，這根本無法兌現。女方只還得起140萬元，而且是分期每月只付1萬元，男方則表示沒有能力和解，一毛不還。

對此，許多網友在Threads發起實質援助，短短幾天募款額就暴增至1424萬元，並喊話「希望楊家人拿到捐款先默默搬家好好生活」、「打官司要花很多錢的，甚至楊爸爸都沒法工作」、「希望楊爸爸一家能勇敢活著，這一筆一筆金額都是大家與你站在一起的證明，請你堅持」、「這是一場長期抗戰，楊爸楊媽加油」。

楊父則發布聲明，感謝各位社會大眾的關心與支持，並呼籲大家暫停捐款，目前的援助已足夠，希望這份愛能傳遞給其他更需要幫助的人。透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。

