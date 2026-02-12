新北割頸案定讞！楊父怒問：再犯率高卻輕判？12年夠嗎？

記者莊淇鈞／新北報導

新北楊姓國中生割頸命案二審加重判行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑，經台灣高等檢察署認為，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，提起上訴後，最高法院今天駁回上訴，維持原判，全案定讞。楊爸爸對此沉痛表示，「12年後可以把犯罪率高降到0嗎？」

楊爸爸對於最高法院判決行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑表示，他會公布 一二審的判決書，他們怎麼壓我的，還有他們怎麼欺世盜名，

高等法院自己都在說謊，我只能說當初講修復式司法的時候，高等法院後來就都沒有提嗎？那不好意思謝靜慧法官審判長宣判的那一庭，還在跟我講修復式司法，要不然把整個法庭的錄音通通調出來，我講的我來負責。

你們要用少事法來壓我沒關係，我有講任何謊話的話隨便你們，你們法官完全站在加害人的立場，更何況我覺得判決很好笑，說他們兩個再犯率高，結果判決是這樣，表示12年後可以把犯罪率高降到0，這是對的嗎？

