新北割頸案將上訴三審！家屬恐懼發「不自殺聲明」 楊爸楊媽：《少事法》凌虐我們

新北割頸案今天二審宣判，兇手「乾哥」郭姓少年被改判12年、共犯「乾妹」林姓少女改判11年，雖各比原審重3年，但比起被害家屬楊爸、楊媽求刑的30年仍有巨大落差。楊爸楊媽發表聲明表示難以接受，痛斥判決踐踏兒子生命、凌虐家屬，也坦言恐懼加害人假釋出獄後報復，因此嚴正發表「不自殺聲明」，家屬表示加害人刑事獲寬容，民事卻卸責「只想耍賴」，成為雙重傷害。

楊爸楊媽聲明全文

這不是踐踏被害人生命，凌虐被害人家屬嗎？

面對今天的到庭聆聽判決我崩潰了，一條年輕的生命就這樣在校園中消失了而加害者男的判12年，女的判11年，再假釋一下可能很快就出來了，繼續危害社會繼續的踐踏凌虐而陷入一個惡性循環，然後又繼續傷害另外一個無辜的家庭。

絕望中的不自殺聲明！

我們非常恐懼加害人假釋出獄後的報復，我必須鄭重聲明，我和我的家人不會自殺.但我也要讓社會知道，這個判決結果，對我們家屬而言是極度難以承受的。不是因為我們輸不起，而是因整個制度一次又一次地傷害我們，被害者不重要。

現實生活中是被害者家屬與證人，每天活在恐懼之中；而加害者，卻受到司法體系層層保護.那請問，誰來保護我們的生命安全？

面對我兒受害者所承受的對加害者刑事寬容、民事卸責，對我們被害者家屬是雙重傷害！

民事部分目前判賠938萬但對方聲稱沒有財產，無法強制執行，我們拿到的只是一張債權憑證。

刑事部分，用《少年事件處理法》對他們百般寬容。

民事部分，他們只想耍賴、賠一點錢就算了，甚至於兩手一攤說沒錢，請問這不是雙重傷害，是什麼？

我們失去孩子，卻還要一次次承受制度告訴我們「你們只能認命」。

我們就是被（少年事件處理法）凌虐的被害者。

我之所以說，《少年事件處理法》是遮羞布，原因在於加害者的資料，我們不能帶信賴的人旁聽，卻被請出法庭，依第36之一條申請信賴之人到庭，卻被一句「有礙少年健全成長」駁回。

但同時，我們全家的地址、個資卻被查得一清二楚，讓殺人犯知道我們住在哪裡？甚至還讓被害人與秘密證人當場對質。

請問這樣的制度到底是在保護誰？

知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。這就是我們被《少年事件處理法》凌虐的現實

經過一審、二審這條漫長的路，只能說我兒受到不對等武器攻擊，而讓身為人父的我亦受到《少事法》不對等武器的凌虐，我也一樣無能為力！

究竟我們的司法能夠還給被害者什麼公道？

我一定上訴到底，請司法還我們一個公道！

謝謝這一路走來陪伴我們的好友石一佑議員、犯罪被害者保護協會、生命權平等協會、孩想陪你長大聯盟、以及社會大眾給我們支持的力量。

謝謝您們，讓我們不孤單！

楊爸楊媽感謝您

114/12/23中午12:30分

