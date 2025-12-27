新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚

社會中心／李紹宏報導

新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。

新北割頸案二審出爐，楊姓國中生的父親淚訴「司法已死」。（圖／翻攝畫面）

這起案件發生在2023年12月25日，當時林姓女同學向郭姓男學生抱怨，被一名擔任風紀股長的楊姓男國中生提醒別破壞公物；郭男便持彈簧刀砍殺這名楊姓男國中生。

針對此案，高等法院於今年12月23日推翻一審郭生9年與林女8年的原判，改判兩人分別入獄12年與11年，雖然刑度加重，但仍與家屬期待有所落差，更讓受害楊姓國中生的父親悲憤哭喊「司法已死」，也說一定會再上訴，替死去的兒子討回公道。

在新北割頸案後，不少人摺紙鶴祝禱。（圖／教育局提供）

在割頸案後，新北市社會局建立「楊生校園重大事件家庭照護募款專案」，新北市民進黨籍議員卓冠廷也希望大眾能熱心捐款，朝500萬元邁進。令人欣喜的是，原本成效不彰，但在二審判決後，輿論爆棚，讓捐款金額快速上升，截至（26）日晚間已經累積超過1424萬元。

對此，楊姓父母稍早在臉書上發表聲明，除了感謝還是感謝，表示看到這個捐款數字既驚訝又震撼，同時強調目前援助已足夠，懇請大家暫停捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人，「在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助」。

這段聲明讓網友相當動容，紛紛在底下留言，「今天也捐款了，但願楊爸爸楊媽媽不要放棄心中那道光」、「請楊爸爸楊媽媽保重自己的身體」、「希望這筆錢除了能幫助楊家，也可以幫楊小弟照顧他所掛念的姐姐，人生的路還很長，我們這點微薄的捐款其實還是遠遠不夠的」、「善良又溫柔的人，加油繼續支持你們」。

【承勳爸爸的聲明】

感謝各位社會大眾的關心與支持

這段時間，我們收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，我們都謹記於心，由衷地向大家道謝。

目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。

他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持才能走過眼前的黑暗。

因此，我們衷心希望，這份來自大家的愛心能夠繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。

謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方。

謹此致上我們最誠摯的謝意。

楊爸爸

楊媽媽

敬上

（來源：孩想陪你長大聯盟）

