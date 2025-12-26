新北割頸案捐款破千萬！ 楊生爸媽：懇請暫停捐款，改做「這件事」

楊生父親聽完二審宣判淚轟司法不公，隨後傳出曾有法官說「讓凶手來孝順」，引發輿論炸鍋。資料照。廖瑞祥攝



新北割頸案近日二審宣判，涉案郭姓少年、林姓少女分別加重改判12年、11年徒刑，死者楊生家屬指有法官說「讓凶手來孝順我們」，引發輿論炸鍋。而新北市政府設立的募款專案將於12/31截止，而這兩天捐款暴增千萬，平台一度當機。楊爸爸、楊媽媽26日深夜緊急發聲向外界道謝，強調援助已足夠，懇請大家暫停捐款，將愛傳遞給其他更需要幫助的人。

新北市府為割頸案設立愛心專戶募款專案，而12/23割頸案二審宣判，持刀殺人主嫌乾哥郭姓少年從9年改判12年，搧風點火的乾妹林姓少女從8年改判11年，但死者楊生家屬悲傷痛哭，怒嗆司法已死，稍後也傳出，家屬指過程中有法官曾說「讓凶手來孝順」，一句話引發社會撻伐。不過，官方迄今尚未回應此事真偽。

不過，為了讓楊家能安心照顧妹妹，新北市社會局在案發後曾設定以500萬元目標的捐款專戶，希望協助楊家度過困境，而專戶將於12/31將截止。詎料這兩天湧進破千萬元的愛心捐款，根據新北市好日子愛心大平台官網顯示，截至今天，募款金額達1424萬9611元，達成率285％，捐款之熱烈，還曾導致平台一度當機。

楊爸、楊媽今（12/26）晚緊急發表聲明，希望各界暫停捐款。

楊爸楊媽聲明全文

感謝各位社會大眾的關心與支持。這段時間，我們收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，我們都謹記於心，由衷地向大家道謝。目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗。

因此，我們衷心希望，這份來自大家的愛心能夠繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。

謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方。

謹此致上我們最誠摯的謝意。

楊爸爸

楊媽媽

敬上

新北割頸案被害家屬楊爸、楊媽懇請外界暫停捐款。楊爸楊媽提供。

