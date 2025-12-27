社會中心／馬聖傑、蔡承翰 新北市報導

前年，新北市某國中，發生震驚社會的割頸案，一名國中生身亡。犯案的乾哥乾妹，二審分別被判12年和11年徒刑，準備程序庭時，法官曾問家屬，是否願意接受修復式司法，讓兩名少年孝順他們，家屬炸鍋，也引發輿論。高院昨天（週五）發表聲明，表示沒有強破接受，修復式司法也沒進行下去。

受害國中生母親(12.23)：「修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊？我們被害人家屬怎麼修復？要修復什麼？修復(嫌犯)他們吧。」

廣告 廣告

聽到修復式司法，楊媽媽憤怒情緒再也藏不住，兩年前耶誕節，15歲國中兒子在校園內遭割頸身亡，犯案的乾哥乾妹，二審分別被判12年和11年徒刑，辯護律師在準備庭，聲請修復式司法，法官當庭問能否有機會讓凶手，孝順死者父母。





新北割頸案提「讓加害者孝順死者父母」惹眾怒 高院發聲明澄清

新北割頸案提「讓加害者孝順死者父母」惹眾怒 高院發聲明澄清。（圖／民視新聞）





其他民眾：「當然不OK啊，就是會覺得我對這個人就已經懷恨在心了，那我還要每天看到他，一定會覺得很不舒服啊，這個真的是需要很多很多的去研究，去評判才有辦法達到一個平衡點。」

其他民眾：「這樣反而會加重被害者的傷痛，會回想起一些不好的事情，我覺得可以從別的方面，比如說社會教育開始做起。」

就連民眾聽了也無法接受，家屬當庭就拒絕，法官隨即表示暫不處理。消息引發輿論炸鍋，高院火速發表聲明，解釋因辯護律師聲請修復式司法，才舉例向死者父母說明，父母當場拒絕後，法官就諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求死者父母接受此方案。律師也說，這是司法程序。





新北割頸案提「讓加害者孝順死者父母」惹眾怒 高院發聲明澄清

新北割頸案提「讓加害者孝順死者父母」惹眾怒 高院發聲明澄清。（圖／民視新聞）





非本案律師 李育昇：「修復式司法最重要的基礎是自願性，如果被害人或家屬不同意，就不會進行這個流程，而會回到傳統刑事訴訟程序繼續審理。」

新北市府為割頸案設立愛心專戶募款專案，這兩天捐款暴增千萬，來到1424萬多元，達成率285％，讓平台一度當機，楊爸爸、楊媽媽26號深夜緊急發聲向外界道謝，強調援助已足夠，懇請大家暫停捐款，將愛傳遞給其他更需要幫助的人。他們也決定上訴，繼續替兒子爭取公道！

原文出處：新北割頸案提「讓加害者孝順死者父母」惹眾怒 高院發聲明澄清

更多民視新聞報導

王ADEN案外案！街舞男師「對女高中生做超噁1事」惹怒全網

敢按呢？柯文哲挺黃國昌選新北市長 稱「相信他的正直誠信」

台北地下道驚傳一氧化碳中毒！工人爬出求救 2人送醫幸無大礙

