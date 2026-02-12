新北割頸案終局判決曝光！「乾哥」判12年、「乾妹」11年定讞

新北割頸案乾兄妹二審改判12年、11年，受害人父母聞訊氣哭癱軟，由新北市議員石一佑攙扶離開。資料照。廖瑞祥攝



新北「乾兄妹檔」2023年聖誕節犯下殘酷的國三生割頸案，殺人乾哥一審依殺人罪判9年，搧風點火的乾妹8年，二審去（2025）年12/23加重改判乾哥12年、乾妹11年，家屬聽判後氣哭腿軟，直言「司法死了」。檢辯均上訴三審，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

調查指出，2023年12月25日中午12點20分，新北國三生林姓少女在午休時間到楊姓男學生班上找人聊天，楊生請林女離開，林生不滿遂拜託「乾哥」郭男一起回楊生班上叫囂。林女仗著有人撐腰，撂話楊生「滾出來」，郭男先用右手打楊生頭部，楊生反抗後，郭男竟從褲袋裡掏出彈簧刀，朝楊生左頸、胸部和背部前後猛刺數刀。

期間，有同學出面制止，林女竟大罵「沒你的事就滾」，隨後向郭男搧風點火「給他死」，郭男被警方移送少年法庭時還上網炫耀。

一審新北地院開庭時，郭男卸責說人不是他殺的，還聲稱「刀子不知道怎麼飛進來」，林女則聲稱「有去阻止」，法院認定兩人涉犯殺人罪，但考量未成年及兩人有「察覺反省」等情狀，輕判郭男9年，林女8年，讓家屬傷心欲絕。檢辯均提上訴。

二審歷任3組合議庭，前後歷經1年審理，郭男、林女原本針對事實和量刑提上訴，但在審理期間改口認罪，只針對「刑度」提上訴，其餘撤回；檢察官則針對量刑部分上訴，楊生爸媽建請法院，比照當年犯下「台中角頭翁奇楠命案」的少年犯刑度，重判郭男、林女30年。

二審合議庭去年12/23做出判決，合議庭認為，一審的量刑並非沒道理，但二審曾另外委託醫療機構製作「少年事件處理程序審前調查報告」，評估少年個別相關條件、再犯風險及具體處遇建議內容後，認定一審量刑不恰當。

合議庭認為，量刑的基礎和處遇的因子既然變動，原判決所為的量刑就有必要重新審酌，認為檢察官上訴有理，刑度應予加重。

合議庭經過「分階段」綜合考量郭生、林女涉及的「非行行為」及兩人的情狀，考量促進少年健全自我成長與重返社會所的相關事由，並斟酌檢察官、被害人法定代理人、兩名少年及辯護人的科刑意見後，基於少年刑事司法以「少年之健全發展可能為核心」為目的，加重改判郭男12年、林女11年。

被害家屬楊生父母前往高院聽判，得知結果後哭到腿軟，甚至飆罵合議庭「判那麼低」、「講空話」。楊父受訪時怒揭，乾哥郭生在警察局就恐嚇證人「等我出去你就知道」，以該刑度可能4年就可出獄，他一直要求重判，屆時可能第一個被殺掉，楊媽媽則淚嘆「別人的孩子死不完。」

家屬不接受判決，請求高檢署提上訴，檢方也認為兩名少年犯行嚴重，量刑過輕，判決顯然違背法令，因而提上訴；郭生、林女事後也提出上訴。但最高法院認為原審判決的認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

