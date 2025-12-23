新北割頸案「殺人乾兄妹檔」二審改判 因再犯風險等各加重3年刑期

記者莊淇鈞／新北報導

新北割頸案二審宣判乾哥乾妹各被加重3年刑期。（圖／資料照）

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，新北地院去年9月將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，死者家屬覺得太輕提上訴，今天高院宣判，改判乾哥12年，乾妹11年，雖然各加重刑期3年，但對此死者家屬仍然不能接受，當庭大罵法官判太輕，哭著走出法庭。而高院法官認為，前判未能未及審酌本院送請醫療機構所為之少年事件處理程序審前調查報告，針對 少年個別相關之評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，未能納入整體衡量，因此改判。

廣告 廣告

新北地院2025年9月將行兇的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，經檢察官上訴後，高等法院今早宣判，乾哥、乾妹個加重刑期3年，分別改判12年、乾妹11年。死者父母前來聽判，不滿刑度太低，激動怒吼：「判這麼低！」

高院認為，一審量刑時，未及審酌本院送請醫療機構所為之少年事件處理程序審前調查報告，針對少年個別相關之評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，未能納入整體衡量，尚有未恰，檢察官就量刑部分上訴指摘及此，為有理由，少年被告2人主張原審量刑過重，則無理由，應由本院將原判決關於少年被告2人所處刑之部分予以撤銷改判。

高院經分階段綜合考量少年被告2人所涉非行之行為情狀、其等行為人情狀，以及基於促進其等健全自我成長與重返社會所應考量之相關事由，並斟酌檢察官、被害人法定代理人、少年被告2人及辯護人對於科刑所表示之意見，基於少年刑事司法以少年之健全發展可能為核心之制度目的，分別將郭判處有期徒刑12年，林判處有期徒刑11年。

回顧整起案件，2023年12月25日中午12時許，就讀新北市某國中的林姓「乾妹」因跑到隔壁班找人，遭到1名楊姓男同學驅趕，心生不滿找來郭姓「乾哥」向這名楊同學理論。兩人過程中一言不合爆發口角，乾哥便拿出預藏好的彈簧刀，對準楊同學的頸部以及胸口猛刺數刀，導致楊同學因大量失血倒地，經葉克膜及後後一度恢復呼吸心跳，但最後仍舊宣告不治。涉案的郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」被新北地檢署依殺人罪起訴。

由於郭、林2人犯下的是殺人重罪，全案由新北地院而非少年法庭審理，法官認為2人適用未成年人減刑要件，且已漸能覺察反省自身過錯及不當言行，依殺人罪判郭男9年、林女8年。

民事部分，死者楊姓男學生的家屬提告求償2177萬元，新北地院審理後，認為郭男、林女2人犯行明確，而郭男僅承認部分犯罪行為，林女更是完全不認罪，另一方面，林女的父母親雖辯稱對女兒已善盡教養之責，但法官查出，學校老師告知林女在校抽菸、蹺課、不穿制服，林女父母卻束手無策，認為2人也要負賠償責任，判決郭男、林女及其父母須連帶賠償死者楊男的父母，扶養費分別為203萬餘元、234萬餘元，精神慰撫金各250萬元，合計938萬餘元，全案還可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

割頸前女友畏罪墜樓亡！恐怖情人身分曝光 曾任軍職、飲料店老闆

獨家／驚悚！新北暴怒男拿菜刀行兇 親姊頸部中刀送醫搶救

國三生割頸案家屬求償2177萬 一審判乾哥乾妹及父母須賠938萬

割頸案開庭「乾哥」不只瞪被害人雙親 女律師更嗆犯保人員別跟記者亂講

