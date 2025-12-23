新北割頸案「殺人兄妹檔」二審加重改判！乾哥12年、乾妹11年

割頸案「乾哥乾妹」登紐約時代廣場的電子看板。資料照。取自臉書Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司



新北「乾哥乾妹」前年犯下殘忍的國三生割頸案，負責殺人的乾哥郭男一審判9年，負責搧風點火的乾妹林女8年，全案上訴纏訟。二審高院歷時一年審理，被害家屬曾當庭建請重判30年，合議庭今天判乾哥12年、乾妹11年。

死者楊生爸媽聽判崩潰大哭，當庭在法庭大吼，聲音大到傳出法庭外。楊媽痛罵法官，我的小孩死了，還要把他們送教化輔導，你要修復他們，誰來修復我們？楊父氣到哭泣腿軟。

除了追究刑責以外，楊生家屬另對郭男和林女提民事訴訟，家屬向郭男、林女、法定代理人求償共2177萬餘元，郭男、林女家屬主張金額太高，新北地院審理後判賠938萬餘元，全案上訴高院纏訟。據了解，郭男父親因為無資力向法扶會新北分會申請法律扶助，經該分會審查結果，認為郭男符合受扶助標準，且非顯無理由，准予全部扶助。高院日前已裁准訴訟救助。

根據調查，2023年12月25日中午，新北國三生林女在午休時間到楊姓男學生班上找人聊天，楊生請林女離開，林生拜託「乾哥」郭男幫忙出氣。林女撂話楊生「滾出來」後，喝令郭男「給他死」，一身血氣的郭男拿出預藏的彈簧刀狠刺楊生10刀，林女還喝斥圍觀同學「滾開」，楊生送醫不治。

全案在一審新北地院開庭時，郭男不認罪，卸責說人不是他殺的，還聲稱「刀子不知道怎麼飛進來」，林女則聲稱「有去阻止」但無效，法院雖認定兩人涉犯殺人罪，但考量兩人未成年及認定兩人有「察覺反省」，輕判郭男9年，林女8年，引發社會譁然。

全案於去（2024）年上訴高院，郭生和林女則被羈押收容在少年觀護所。二審多次提訊兩人出庭，郭生總是帶著一副潮眼鏡，走路吊兒郎當，不時冷眼看人，林女則一路臭臉瞪人，絲毫看不出悔意。而郭生的父親、林生的父母幾乎每庭必到，為兩個小孩獻上關心。

楊生父親曾向媒體描述，指這對殺人乾兄妹出庭的態度「屌兒郎噹」，看起來像是沒做錯事的感覺，林女父母還認為「判太重」，郭男一直依律師提示回答。楊生父親以「台中角頭翁奇楠命案」的少年犯為例，請求法官至少判30年，「更希望他們判無期徒刑或死刑，就是以命抵命！」

高院歷時近1年審理，歷經換股、法官年度調動後，目前已經更換第三組法官審理。被害家屬則憂心可能「輕判」，因此每庭必到，希望全面參與法院審理流程。而本案的合議庭審判長為高院庭長謝靜慧，謝靜慧曾任司法院少年及家事廳廳長，嫻熟少年案件，更長期倡導少年採取保護優先原則，任內更主導《少年事件處理法》等相關案件修法，專業度不成問題。

