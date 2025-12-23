新北割頸案「1關鍵報告」乾兄妹改判 死者家屬仍怒吼：送教化輔導，我們呢？

新北國三生割頸命案，乾哥、乾妹刑期加重，改判12年、林女11年，家屬獲悉崩潰大哭批「判太輕」。

震驚全台的新北國三生割頸命案，行凶的郭姓乾哥、涉嫌教唆的林姓乾妹依殺人罪各判刑9年、8年，死者家屬痛批2人毫無悔意提上訴，二審今（23日）判決出爐，乾哥、乾妹刑期加重，高院分別改判12年、林女11年，法官也曝判決理由。

國三生割頸命案，震驚全台，並掀起大眾關注《少年法》判決出爐，高院合議庭表示，原審在決定刑度時，沒有把醫療機構所做的「少年事件處理程序審前調查報告」納入考量，該報告包含2名少年的評估結果、再犯風險分析，作法不周全，因此撤銷原判，最終在量刑時依《刑法》第57條所列的各項因素來考量改判，這一點本身並沒有錯。

不過二審行凶的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，雖分別各加重刑期3年，最終結果仍讓死者家屬當場崩潰痛哭，怒斥「法官判太輕」，痛批2人毫無悔意，楊母更悲痛怒斥法官，「我的小孩死了，還要把他們送教化輔導，你要修復他們，誰來修復我們？」

據了解，案經上訴二審，乾哥、乾妹仍認沒有殺人犯意，首次出庭時不僅冷眼看著死者家屬，未有任何道歉，還怒瞪聽眾席的民眾，並僅依照律師提示問答，讓死者的楊姓父母痛批毫無悔意，盼法官重判2人無期徒刑，給已故兒子公平公正的審判結果，但如今二審判決出爐，仍讓楊姓死者父母情緒激動爆哭。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

