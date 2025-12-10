新北創力坊進駐名額釋出！ 打造AI智慧城市全明星隊

新北創力坊每年率多組新創團隊至MeetTaipei，接軌市場。(新北青年局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

累積培育逾300組新創團隊的「新北創力坊」即日起開放最新一期進駐申請！近兩年新北創力坊成果亮眼，不僅協助9組進駐團隊成功募資，年底累積投資額更將突破新台幣3億元。新北市青年局歡迎科技產業領域的新創團隊踴躍申請、加入創力坊，在專業輔導與資源支持下加速事業前進與成長。

新北市青年局長邱兆梅表示，「新北創力坊」擁有12年的完整輔導經驗，是新北市幫助青年新創落地的重要基地。新北創力坊聚焦「科技」與「智慧城市」領域，並集結跨領域專業顧問群，提供從免費營業登記、商業模式優化、市場驗證到資金媒合的一條龍服務。邱兆梅強調，讓每一組新創團隊在基地內加速成長，成功從技術研發到商業落地，並具備拓展國際市場的能力，是青年局的重要目標。

廣告 廣告

新北市青年局指出，「新北創力坊」擁有絕佳的地理優勢，位於捷運台北橋站3樓，近400坪辦公空間，設有13間獨立辦公室與28個共同工作座位，提供專業顧問輔導、創業課程、海外補助及國際展會曝光機會等支援。自基地開設以來，已培育超過300組新創團隊，孕育出許多具代表性的科技新創。

其中，經過輔導，進駐團隊「愛吠的狗娛樂股份有限公司」已與20多家新客戶簽署MOU、完成新台幣3,000萬元Pre-A輪募資；「宇宙製造股份有限公司」首創AI SOLLY虛擬助教，協助600所學校改善特教生的社交溝通訓練，榮獲全球最具影響力的教育科技獎 HolonIQ 2025 Taiwan EdTech 50；「介觀生醫股份有限公司」以即時病理顯微技術入選美國柏克萊大學 Skydeck 加速器，並與史丹佛與UCSF等美國頂尖醫療體系交流，開拓國際合作可能。

2025 New Taipei Demo Day邀請上百位創投參與，讓新創團隊展現實力。(新北青年局提供)

新北創力坊營運單位領濤新創執行長蘇榮智表示，創力坊每年都會舉辦各種新創交流活動，其中最具代表性的「New Taipei Demo Day」已成為新北市重要的新創盛會，吸引上百位投資人、新創業者與潛在客戶到場交流。此外，更率領團隊參加國內外指標性新創展會，包含 NextRise 2025, Seoul、AI EXPO、Meet Taipei等，促進新北新創團隊與國際接軌，大幅提升新創品牌能見度與商業媒合機會。

新北市青年局提醒，「新北創力坊」最新一期招募，從即（10）日起至115年1月5日止，預計招募30組團隊，提供實體辦公室、共同工作空間及虛擬進駐等3種進駐方式。歡迎對科技新創產業有興趣的青年團隊，至新北市青年局官網下載報名簡章並提出申請！