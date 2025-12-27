新北創投交流會創1.4億商機

新北市府經發局「創投媒合暨商機交流會」吸引十七家企業及創投公司參與，預估促成一點四億元潛在商機。 （新北經發局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市經發局今年第二場「創投媒合暨商機交流會」二十六日登場，吸引十七家企業及創投公司參與；現場並展示五家企業創新產品，吸引投資人的目光洽談。媒合會後計完成簽訂「合作意向書」十四份，預估促成一點四億元潛在商機。

經發局長盛筱蓉指出，為讓更多發展健全有潛力的新北中小企業提早了解資本市場的重要性，自一０三年創櫃板設立開始，至今累積推薦二十七家企業登錄創櫃板，全國各縣市第一，其中三家轉上市櫃外，仍有十二家於創櫃板。

廣告 廣告

盛筱蓉表示，經發局也推動創投媒合所帶來的專業外部投資人資金，持續辦理創投媒合暨商機交流會，為中小企業打造展示產品及市場優勢的平台。除媒合對接初階需求，更創造與大型企業或知名創投公司深度合作的契機。

經發局表示，今年第二場「創投媒合暨商機交流會」參與的企業及創投公司逾十七家，現場並有擁有多項專利技術碳纖維羽球拍及高爾夫球桿的力功科技、從補教業轉型為一對一個體教學的新貴個別指導、將無塵室除塵除菌設備小型化帶進生活住家的翔兆科技、以ＬＥＤ燈為主體開發各項用途的青暘企業、為掌握喵星人各種生活狀況所設計的專屬ＡＰＰ的伊露科技等五家公司展示優質新產品，期能獲得更多投資與資源挹注，創造跳躍性的成長動能。

經發局表示，這次媒合會後共計完成簽訂「合作意向書」十四份，預估促成一點四億元潛在商機。新貴個別指導創辦人詹浩表示，交流會後將向經發局申請創櫃板推薦，朝資本市場邁進，達成階段性經營目標。