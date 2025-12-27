新北創投媒合暨商機交流會 預估促成1.4億商機





今（114）年度第2場「創投媒合暨商機交流會」已於12月26日舉辦完畢，吸引逾17家企業及創投公司參加，本次報名上台簡報及現場展示產品的企業共5家，這些新北在地優質廠商均使出渾身解數，講述產品優勢、所需資金及股權配置，展現出永續經營及對投資人負責的決心，除吸引投資人的目光外，更促成許多同、異業合作的契機，會後共簽訂14張「合作意向書」，預估促成1.4億元潛在商機。

經發局長盛筱蓉表示，企業邁向永續經營的必要條件之一，就是邁向資本市場，為了讓更多發展健全有潛力的中小企業提早瞭解資本市場的重要性，自103年創櫃板設立開始，新北市即擔任推薦審查重任，至今共累積推薦27家企業登錄創櫃板，為全國各縣市第一，除3家轉上市櫃外，仍有12家於創櫃板。

此外，創投媒合所帶來的專業外部投資人資金，是公司深根茁壯的關鍵，經發局持續辦理創投媒合暨商機交流會，為中小企業打造展示產品及市場優勢的平台，除了媒合對接初階需求，更創造與大型企業或知名創投公司深度合作的契機。

交流會的產業類別豐富，包含擁有多項專利技術碳纖維羽球拍、高爾夫球桿的力功科技股份有限公司、從補教業轉型為一對一個體教學的新貴個別指導股份有限公司、將無塵室除塵除菌設備小型化帶進生活住家的翔兆科技股份有限公司、以LED 燈為主體開發各項用途的青暘企業股份有限公司、為掌握喵星人各種生活狀況所設計的專屬app的伊露科技有限公司，這5家公司將透過新北市經發局搭建的平台，讓公司經營進入新的階段，期能獲得更多投資與資源挹注，創造跳躍性的成長動能。

新貴個別指導股份有限公司的創辦人詹浩老師說，公司已參加2次由經發局所舉辦之營業計畫書撰寫工作坊，這次已經完成準備，主動向經發局報名上台簡報並與投資人接觸。經發局所舉辦之課程非常實用，讓中小企業主能瞭解資金的挹注與經營之間的關係，讓專業投資人看見並導入創投資金，將是公司朝長遠、永續經營邁進的不二法門，這次交流會後，公司還要再向經發局申請創櫃板推薦，讓公司朝資本市場邁進，達成階段性經營目標。

力功科技股份有限公司林敬鈞董事長表示，經發局舉辦的商機交流會就是一個讓中小企業能曝光的平台，公司透過交流會直接地向投資人說明所需資金、資金用途、獲利方式，最後將公司各經營歷程之預估獲利金額完整列出，除有助於投資人評估投資外，更是經營團隊檢視營業內容的標準，這些思維都有賴於經發局所開的營業計畫書撰寫課程，最後站上簡報台，瞭解投資人的思維吸取輔導業師的建議，這些都是公司最大的收獲。

經發局強調，為使更多新北市隱形冠軍企業們透過「創投媒合暨商機交流會」與投資人接觸，從而瞭解資本市場對公司經營的好處，明（115）年仍會規劃2場次交流會，屆時請關注經發局網站(網址：https://www.economic.ntpc.gov.tw/)及「來趣新北金發局」粉絲專頁。



