新北力挺原民青年 原青辯論大賽決賽展現文化思辨新力量

陳純敬副市長頒發獎座給冠軍隊伍。(圖/新北市政府原民局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市原民局今(16)日舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來自全台36位青年，共9支隊伍齊聚新莊凱悅嘉軒酒店，以「族語與英語哪一個應該優先？」為題展開激辯。新北市副市長陳純敬蒞臨現場，勉勵青年展現思辨能力與文化自信，並鼓勵原住民族青年勇於表達意見、拓展視野。

新北市原民局指出，歷經兩週比賽時間，9支隊伍從初賽、複賽到決賽，參賽者結合實證資料與生活經驗，論點清晰、節奏明快；支持「族語優先」的隊伍強調族語是文化記憶與認同的根基，而主張「英語優先」的隊伍則指出英語能開拓國際視野、提升競爭力。雙方你來我往、思辨激烈，從文化傳承、教育政策到時代挑戰層層交鋒，也讓現場觀眾感受青年對語言與文化交織出的深刻觀點。

陳純敬副市長頒發獎座給最佳辯士。(圖/新北市政府原民局提供)

原民局提到，經過激烈對話，最終冠軍隊伍為「說服力無限公司」，最佳辯士獎由同隊的鍾欣紘(阿美族)辯士獲得，其精彩發言提到「族語能力下降是原住民族自我認同下降，我們應該要先提升族人的文化認同」。

大合照。(圖/新北市政府原民局提供)

頒獎典禮上，副市長陳純敬致詞時表示，語言是文化的靈魂，青年透過辯論不僅能鍛鍊批判思考與表達能力，也能增進族群認同，新北市政府將持續推動族語學習與青年文化創新，打造讓原青展現文化自信與公共思辨的舞台，並規劃明年將在板橋區設置以原青為核心的多功能活動空間，活化板橋新民街宿舍閒置空間，提供創業育成、產業交流等多元資源，促進都市原住民討論公共議題，同時推動族群主流化，共同建構多元文化社會。

辯論團隊討論辯論方向。(圖/新北市政府原民局提供)

新北市原民局強調，新北原民局長期關注青年發展，積極舉辦各類活動傾聽原青聲音，從「原青小聚」分享交流、促進青年創業與文化傳承，到「Laqi原青移動學校」帶領青年深入部落體驗傳統祭儀與祭前籌備文化，與部落青年組織或青年會交流經驗，再到「再聚 Matariki 2025——台紐文化與經濟交流會」促進台灣原住民族與紐西蘭毛利族人文化及產業互動，展現市府支持青年連結傳統與文化實踐的決心。