新北力推校園AI減量×SEL增能 反應熱烈

新北250位幼兒園園長主任共學大合照，打造「AI減量×SEL增能」的校園文化。（記者王志誠攝）

為應對幼教現場的情緒勞動與壓力，新北市教育局昨（十七）日邀請新北市近二百五十位市立幼兒園園長及主任，參加「AI×SEL校園文化行動研習」。此次研習結合AI行政支持與社會情緒學習（SEL），旨在從制度上建立行政支持網絡，幫助幼兒園提前應對衝突與突發狀況，增強教師在日常教學中的情緒支持與韌性。

教育局指出，園長與教保人員每天面對許多「情緒事件」，如家長的焦慮申訴、教師對幼兒行為的誤解、親師溝通不良引發的對立，以及教師因壓力高流動率等。為此，教育局推動SEL社會情緒學習，協助幼兒園建立穩定的情緒支持機制，讓教師在被理解的環境中安心教學。

在行政支持方面，AI作為「輔助者」，整理資訊並掌握互動模式，幫助園長快速了解需求並做出實務決策，減少行政耗時與溝通成本。研習以「園長每天處理的都是情緒事件」為主題，逐一分析申訴、誤解、對立及教師壓力等案例，強調SEL應由行政端建立支持性制度，讓現場有依靠與轉化方法。

在情緒支持方面，基於SEL的五大核心能力（自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技能、負責任的決策），延伸出「典範力」，培訓園長主任的SEL六力，期望他們在日常溝通中展現情緒典範，促進校內同理、支持與合作的正向循環。

研習反應熱烈，秀朗國小附幼的黃主任分享，以前面對家長意見時常急於釐清責任，忽略了家長的情緒需求；導入SEL後，學會先傾聽再對話，親師互信逐漸恢復。蘆洲幼兒園的余園長也表示，當行政夥伴以理解取代指責，教學環境會更具心理安全感，教師更願意投入創新教學。

教育局指出，「AI×SEL校園文化行動」的核心在於讓行政回歸「支持人」的本質，科技成為減量工具，SEL成為增能語言。未來將持續深化AI與SEL的整合，推廣至更多幼兒園，建立跨園所、跨專業的支持網絡，營造孩子在被理解中學習的氛圍，並為教師提供穩定的支持環境，共創新北幸福幼教。