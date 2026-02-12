新北加強稽查電影院 保障民眾春節觀影安全

新北市新聞局於春節前加強稽查轄內十二家電影院，為民眾觀影安全把關。（新北市新聞局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

因應農曆春節觀影熱潮，新北市政府新聞局近日會同法制局消費者保護官，針對新北市轄內十二家電影院之電影分級制度、消費者權益及公共安全等事項進行加強稽查。新聞局長李利貞表示，為讓民眾在假期有安全舒適的觀影環境，新聞局每年皆於春節假期前加強稽查轄內電影院，同時要求業者落實相關規定，以保障市民朋友的消費者權益與安全。

新聞局表示，此次稽查在營業管理方面，如電影分級制度、公共意外責任險及優惠票價之揭示等，皆符合規定，另有關消費者保護官著重之禮券定型化契約規範亦符合稽查要求。惟部分影城未於映演場所顯著處揭示每一映演電影片發音語言，已要求業者立即修正，以符電影法之規定。

此外，在公共安全方面，新聞局在稽查當下也請業者務必確保逃生動線暢通，並加強場所內逃生指示。新聞局將持續追蹤把關，針對轄內業者辦理不定期無預警抽查，提供市民安全觀影環境。