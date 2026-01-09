新北加油站有人點火 著火男子撲人遭壓制、2人送醫

（中央社記者黃旭昇、曹亞沿新北9日電）新北市板橋區民族路的加油站今晚發生火警，遭汽油燃燒男子波及1名正在加油民眾。警方說，火勢由加油站人員撲滅，警消將2名燒傷民眾送醫，無生命危險，將釐清原因。

新北消防局表示，今晚5時44分接獲報案表示，板橋區民族路中油加油站有1名男子在加油站內點火，消防人員到場搶救時，火勢已經由加油站員工撲滅。

消防說，這名男子遭消防人員壓制，2度燒燙傷，意識清醒。火勢波及另外1名民眾，2度燒燙傷，意識清醒，兩人都送往板橋亞東醫院。

海山警分局表示，接獲119轉報加油站發生火警，海山派出所員警到場時火勢已經撲滅，現場未發現有刀械或危險物品。初步調查，引發火勢的男子，點燃火勢後，撲向一旁正在加油的曾姓男子，造成曾男也燒傷。

依據目擊者向中央社記者描述，她剛好下班經過，發現加油站員工正以滅火器噴向著火的男子滅火。由於加油站正對面就是消防分隊，消防員立即到場拉水線灑水；這時，著火男子在加油站內遊蕩，當消防員噴水柱時，著火男子突然不明原因撲向消防人員。後來，男子遭消防人員壓制。

中央社記者現場觀察，海山警分局拉起封鎖線，封鎖區停著遭波及男子所搭乘的保全公司車輛。警方與消防的鑑識人員到場，對於衣物、打火機等採證，也對保全車輛拍照。

在亞東醫院急診室外，則停放多輛警車，不開放媒體進入。警方說，經送醫後，引起火警的男子意識清楚，無生命危險，僅皮膚燒燙傷。另一名遭波及的曾姓男子意識清楚，右腿後側燒燙傷，無生命危險。至於發生火警過程與動機，將由警方進一步調查。（編輯：張銘坤）1150109