新北加碼豬瘟補助 撥付近1900萬

因應非洲豬瘟禁宰禁運措施對傳統市場溫體豬肉攤商的衝擊，經濟部於十一月七日公布補助方案，每攤三萬元；新北市府再加碼一萬五千元，合計每攤可獲四萬五千元。攤商共申請一千二百三十件，補助金額近一千九百萬元，首波加碼補助已於十二月二十四日前撥付，年底前可望全數核發。

新北市場處長李長奎表示，市長侯友宜為減輕攤商損失，除原列管市場外，亦將非列管零星攤商及烏來自治區納入，總計公有市場二百二十五件、民有列管七百五十一件、非列管一百五十七件及同業公會九十七件。全國至今年十二月十九日共受理二千五百件，其中近半數由新北市提送。

禁宰禁運期間，市府除加碼補助外，亦針對四十座公有市場，豬肉攤位免收使用費；肉製品及熟食品攤位如因缺乏原料停業者，亦減免使用費。