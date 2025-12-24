新北加碼豬瘟補助1.5萬 1230攤商受惠 12月底前全數核發

非洲豬瘟衝擊，經濟部11月7日公布傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案，每攤補助新台幣3萬元，新北市府加碼只要於新北市專營販售生鮮溫體豬肉攤商皆可申請1萬5000元補助，共計受理1230位攤商申請，補助共約1900萬元，加碼補助金首波將於12月24日前撥入攤商所提供的金融帳號，可望於12月底前全數核發。

新北市市場處李長奎處長表示，市府擴大補助對象，除針對原先列管之公民營市場公民有零售市場、攤販集中場外，也將非列管販售生鮮的溫體豬肉攤商納入，並涵蓋烏來自治區範圍，共受理公有市場225件、民有列管集合攤販751件、非列管零星攤商157件及新北市家畜肉類商業同業公會提送之97件，總計1230件。

廣告 廣告

新北市府加碼補助金首波將於12月24日前撥入攤商所提供的金融帳號，並陸續可望於12月底前全數核發，讓攤商好過年。（圖／新北市市場處）

相關補助對象已全數造冊完成，並於民國114年12月24日函送經濟部；目前各縣市都陸續送件給中央，統計至114年12月19日全國共受理2500件案，其中近半數是新北市所提送。

市場處說，此次禁宰禁運措施對於傳統市場販售生鮮溫體豬肉攤商影響相當重大，市府除積極向經濟部建議擴大補助範圍外，新北市本身也提出加碼方案，每攤可補助1萬5000元，每攤總計可獲得4萬5000元補助金額。

另外禁運禁宰期間，針對40座公有市場，除無出攤營業的豬肉攤位免收使用費外；對於肉製品及熟食品的攤位如因無生豬肉物料以至無法出攤營業者，亦減免攤位使用費，讓攤商受影響程度降至最低，全力照顧傳統市場攤商生計。

更多中時新聞網報導

PLG》獵鷹開箱貝納師 賞洋基2連敗

樂天女孩經中山站心慌慌Mika走路不敢玩手機

NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝