新北加速老屋改善 三重、新莊4處社區獲補助

▲三重立面修繕案更新前現況照。（圖：新北市都市更新處提供）

告別老舊、迎向安全！新北市都市更新處表示，持續提供老舊建築整建維護補助，立面修繕及耐震補強每案最高一千五百萬元、增設電梯每案最高三百四十萬元，解決外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便問題。近期持續有三重、新莊四處社區成功獲得經費補助，大幅提升居住環境安全性與便利性，並實現在地安養目標。

新北市鼓勵民眾，除了拆除重建，若屬結構安全無虞老舊建築物，更可透過整建維護保留上一代留下的起家厝回憶。該月核定四處社區皆為充滿回憶的舊宅，透過市府補助重獲新生。

三重林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，積極整合鄰居申請立面修繕，不僅透過外牆鋁板美化，更規劃收納凌亂的電信與冷氣管線，打造全新城市景觀。同樣位於三重的周先生，則考量長輩習慣現有環境，成功申請增設電梯補助，讓長者下樓買菜、與鄰居交流不再是困擾，真正實現樂齡無礙生活。

新北市政府為協助民眾瞭解整建維護並增加辦理誘因，透過經費補助與專業團隊到府現勘、諮詢及辦理說明會，增加民眾延續家的記憶、實現在地安養的可能性，並持續承載著生命的故事。截至一一四年十二月，市府已累計受理六百二十九案，核定五百四十五案，成功協助超過三萬五千戶市民改善老屋，讓更多長者可以與熟悉的環境一同變老。

都市更新處長康佑寧補充，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，市府因應實務課題，已於民國一一四年九月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令，包括降低申請同意比率至百分之五十、提高補助比率至百分之八十五、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助一千五百萬元。市府將持續努力，讓老屋改善更便利，共同提升新北市的居住品質與城市風貌。