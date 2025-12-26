新北助學圓夢基金邁入20年 獎助對象擴至大專

記者林普天／新北市報導

今（26）日，新北市政府舉辦「圓夢20年～愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動，市長侯友宜親自出席，感謝長年投入助學行列的企業與社會夥伴，他表示，新北推動圓夢基金已邁入第20年，累計募集近3億元、協助超過5,000人次清寒且卓越的學生，是最長久、也是最具溫度的教育支持行動。為讓更多孩子無後顧之憂安心追夢，新北今(114)年起將獎助對象擴大至大專學生，同步調高整體獎助金額，提供弱勢學子更穩定扎實的經濟支持。

廣告 廣告

侯友宜說，教育投資，決定的不只是孩子的現在，更是城市未來的樣貌。溫馨助學圓夢基金走過20年，不只是一筆筆獎助金，更是一條陪伴孩子成長、支持他們跨越人生關鍵階段的長路，也讓善的力量在城市中持續循環。

新北市教育局指出，感恩活動特別感謝長年支持的企業與團體，包括微星科技、日電貿、何嘉仁文教基金會、金山財神廟慈善會、厚生慈善基金會及賀眾企業等，以行動守護孩子的夢想。其中日電貿自106年起捐贈至今累計近1,500萬元；賀眾企業今年首度加入即投入600萬元，為助學行列注入新動能。代表企業致詞的日電貿公司副董事長李坤蒼強調，支持圓夢基金不只是一次捐贈，而是長期陪伴孩子成長的承諾，也期待有更多企業和個人一起加入，讓助學支持成為長久而穩定的力量。

而活動最後，在侯友宜市長帶領下啟動「感恩傳承點燈儀式」，象徵著一代代圓夢學子的努力與善心企業的支持，如同一盞盞不熄的光，彼此串連、持續擴散。教育局強調，這道光不只照亮孩子的求學道路，也引領他們未來回饋社會的方向，讓善的力量在新北市不斷循環，陪伴孩子在人生旅途中更加穩健地展翅飛翔。

在新北市長侯友宜帶領下，啟動「感恩傳承點燈儀式」，象徵著一代代圓夢學子的努力與善心企業的支持，如同一盞盞不熄的光，彼此串連、持續擴散。(記者林普天攝)