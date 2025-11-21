新北勇奪城市治理環保組首獎

智慧防汛榮獲二○二五天下城市治理卓越環境保護組首獎，由水利局長宋德仁率隊，將這份榮耀成績獻給侯友宜市長。（圖：新北市水利局提供）

▲智慧防汛榮獲二○二五天下城市治理卓越環境保護組首獎，由水利局長宋德仁率隊，將這份榮耀成績獻給侯友宜市長。（圖：新北市水利局提供）

新北市政府水利局以「智慧防汛打造新北韌性城市」專案，勇奪二○二五年「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，成為全國唯一獲獎的水利單位。於市政會議中，水利局長宋德仁代表團隊，將這份殊榮獻給新北市長侯友宜，新北用ＡＩ守護市民，從防洪導向的城市治理模式，進化成「不怕淹」的韌性城市。

廣告 廣告

宋德仁指出，其實智慧防汛平台很難讓大家看見它的價值，對市民來說，平時可能無感，因為它默默在背後運轉。但對水利局的防汛決策而言，它讓判斷更快、反應更精準，爭取到的每一刻，都可能是守護市民安全的關鍵；防洪安全的背後面對的是龐大的資料整合、即時運算與決策壓力，要把這樣一個系統，轉化成有溫度又能被看見的參獎作品，真的非常困難。

宋德仁補充，這項成就得來不易，從二○一九年開始，水利局努力了六年時間整合各個水情系統、ＡＩ導入、智慧判斷擴展等階段，才打造出今日的智慧防汛平台，而這平台厲害之處，在於每分鐘能處理超過六萬筆水情資料，並透過ＡＩ分析與決策，同步推播本局防汛人員及二十九區公所，還能自動協助抽水站判斷何時預抽，如今只要一支手機就能掌握全市水情，且在平台上線後，防汛應變時間平均提前二小時以上，成功讓「被動」變成「主動」。

宋德仁說明，除了智慧防汛平台外，城市滯洪建設同樣亮眼，新北市十六座抽水站預抽機制，可先騰出五十七點八萬噸滯洪空間，另與九座透保水校園合作建置三點六九萬噸容量，能與平台遠端連動，進行多次排空操作，提升整體防洪效率。且早在二○一六年，新北就率全國之先制定「透水保水自治條例」，讓開發基地都要設置透保水設施。新北創造近三百萬噸滯洪量能，結合科技應用與創新，展現「韌性城市」的具體行動力。

今年共有二十二個城市、一百七十一件專案角逐「天下城市治理卓越獎」，新北以創新防汛思維與全方位實績脫穎而出。宋德仁說，這是全體防汛夥伴共同的榮耀，也代表新北在智慧防災領域領先全國。未來，水利局將持續精進ＡＩ與大數據應用，讓智慧防汛不斷升級，確保市民面對每場降雨都更安心。