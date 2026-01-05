新北勇奪最多「技職之光」 用專業累積實力大放異彩

三重商工許壬瀧同學(左)獲得技職之光

教育部「技職之光」獎項素有技職界國家級「奧斯卡獎」之稱，是表揚技職學生在國際技藝競賽、專業證照及創新實作等領域表現卓越的最高榮耀。2025技職之光「技職傑出獎」證照達人，全國僅11名學生獲獎，新北市即囊括其中3席，由三重商工許壬瀧、鄒瀚庭及能仁家商邱于禛脫穎而出，再次展現新北技職教育多元深耕的亮眼實力。

本屆獲獎名單中，三重商工成為全國唯一同時有兩位學生獲獎的學校，成果格外亮眼。模具科許壬瀧同學一舉考取4張乙級及4張丙級技術士證照，累計8張機械群專業證照，充分展現紮實而全面的專業技術實力。他開心分享，這份肯定證明「努力終將被看見」，技職學習的價值，正是在一次次實作、修正與精進中不斷累積突破。機械科鄒瀚庭同學同樣取得4張乙級及4張丙級技術士證照，從零基礎起步，憑藉不輕言放棄的毅力，逐步累積加工與精密測量能力。他說獲獎不僅是一份榮耀，更成為自我期許的提醒，將持續精進專業、勇敢邁向更高層次的技術舞臺。

能仁家商邱于禛同學則在三年扎實訓練下，成功取得多達12張美容美髮類專業證照。她回顧一路走來的歷程，坦言每一步都是挑戰，也是成長的軌跡，感謝師長與家人始終給予支持，讓她在迷惘時仍能堅定向前，這份「技職之光」的肯定，成為她持續精進專業、勇敢逐夢的重要力量。