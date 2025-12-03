新北勇奪「國家警光獎」大獎殊榮 綻放警察專業與團隊能量





內政部警政署昨（2）日舉行「114年國家警光獎」頒獎典禮，新北市政府警察局於團體與個人組皆斬獲佳績，多項表現受到中央肯定，充分展現在治安、交通管理，以及預防犯罪領域的深厚實力。新北警今年在團體組獲獎的三個面向，皆為與市民生活安全最息息相關之核心工作，成績斐然。

新北警局指出，一、偵查犯罪類（刑事警察大隊）第一名，善用科技偵查工具並強化跨域合作機制，成功偵破多起重大刑案，以縝密偵查與高效率執行，展現堅定打擊犯罪的決心與能力。二、預防犯罪類（刑事警察大隊）第二名，深耕社區、強化識詐防詐宣導，塑造民眾高度警覺力，有效降低犯罪風險。三、改善交通類（交通警察大隊）第二名，透過科技執法與事故熱點管理，落實精準攔查並提升行車環境整體安全。

另重大偵查成果受肯定，市民安全看得見，面對詐欺、槍砲與暴力犯罪等治安核心議題，新北警始終保持最佳戰力，從案件研析、線索追查到跨團隊合作，步步精準。其辦案深度與速度皆獲評審高度評價，展現出守護市民安全的強大決心。

此外，四名優秀同仁獲個人獎項，肯定勤業與專業表現，今年新北警共有 4 名同仁在個人組榮獲優等，事績卓著堪為全國警察楷模，一、刑事警察大隊偵查佐葉凱原（打擊詐欺類／優等），偵破 3 件重大詐欺案，查獲 50 名詐欺集團成員，以縝密偵查手法守住市民財產安全。

二、三重分局偵查隊偵查員劉昱宏（反黑肅槍類／優等），緝破槍砲案 5 件、查扣 8 枝槍枝，並偵破製造槍砲彈藥案件，有效壓制黑槍危害。

三、刑事鑑識中心股長陳福振（綜合評量類／優等），多次參與重大案件現場勘查，採獲關鍵證物並協助研判方向，顯著提升案件偵破效率。

四、訓練科警員吳雅筑（綜合評量類／優等），首創警察機關與醫療院所合作「警察身心健檢方案」，並獲警政署113年「全國警察教育訓練楷模」，大幅提升同仁福祉與專業發展。

新北警局長方仰寧表示，獲獎成績是所有同仁日復一日努力的結晶，這些獎項是對所有新北警最真實、也最實至名歸的肯定，並強調將持續推進科技警政、精準打詐、交通安全維護等核心工作，強化跨部門合作與社區連結，落實「城市安全、警緊守護」的使命，讓市民每天都能切身感受到安全與安心，成為新北城市韌性與發展的堅實後盾。

