新北勇奪12座公共工程金質獎六都第一

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】行政院公共工程委員會主辦的「第25屆公共工程金質獎」21日於中油大樓舉行頒獎典禮，身為新北市政府施工查核小組副召集人的工務局長馮兆麟率領得獎團隊出席受獎，市府以6座「公共工程品質優良獎」、1座「公共設施維護管理獎」、2座主辦機關「特別貢獻獎」及3座個人貢獻獎共12座獎項，獲獎總數六都第一，在會場大放異彩，彰顯新北市工程品質的卓越實力。

養工處蟬聯「公共工程品質優良獎連續5屆得獎之特別貢獻獎」及獲得金質獎多項肯定，處長鄭立輝(右三)與獲獎同仁出席領獎。（圖/新北市工務局提供）

在全國27個機關、157件參賽作品中，新北市政府囊括12座金質獎，四大類獎項全面獲獎，成績斐然。馮兆麟指出，新北是全國唯一在公共工程品質優良獎、公共設施維護管理獎均榮獲「特優」的地方政府，養工處與新工處亦分別蟬聯「連續5屆得獎」及「連續10屆得獎」之特別貢獻獎，金質獎不僅是榮耀，更是對市府投入公共工程品質管理、落實制度化治理成果的高度肯定。

新北市政府工務局長馮兆麟（右三）率隊參加金質獎頒獎典禮，新工處副處長陳世杰(右起)、養工處長鄭立輝、養工處副總工程司黃裕智、採購處副處長周志忠及工班職人蕭柏輝均出席。（圖/新北市工務局提供）

在公共工程品質優良獎，城鄉局「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」結合綠建築、智慧系統與公益設施，拿下建築類工程特優；土木類工程則是新工處「新莊快樂公園第3期闢建工程」，以全齡共融、防災與生態設計獲得優等肯定。

新工處施作的新北市樹林藝文綜合行政大樓榮獲金質獎公共設施維護管理獎「特優」，施工團隊與行政院長卓榮泰(右二)、工程會主委陳金德(右三)合影。（圖/新北市工務局提供）

新工處「新北市樹林藝文綜合行政大樓」以導入智慧維護與數位管理模式，榮獲公共設施維護管理獎特優。個人貢獻獎部分，由捷運工程局涂貫迪主任秘書、養護工程處黃裕智副總工程司及工班職人蕭柏輝榮獲優等。

馮兆麟強調，金質獎榮譽象徵市府工程單位努力不懈和團隊合作的成果，感謝評審委員們的肯定，每一份榮耀都是最好的鼓勵，市府持續打造安全舒適的城市環境，提升市民生活品質，讓新北成為宜居城市典範。