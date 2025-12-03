新北勇奪2025 IASE雙料大獎 展現教育成果

記者林普天／新北報導

在今年「2025 IASE教育影響力獎」中，新北市教育局以「技續未來：技職社會責任永續計畫」勇奪政府計畫影響力組首獎，「職探無界：打造平權共學的未來導航系統」亦獲得楷模獎，成為全國唯一同時抱回兩項最高榮譽的地方教育機關，展現新北在永續、適性與人才培育的教育成果。新北市教育局今（3）日與市長侯友宜分享這項代表臺灣登上國際舞臺的教育殊榮。

教育局表示，IASE教育影響力獎由國際永續教育協會主辦，是亞洲首座聚焦SDGs與ESG永續教育專業獎項。今年競爭激烈，新北仍以兩大計畫脫穎而出，不僅展現地方政府推動永續教育的前瞻思維，更證明新北教育系統化的推動模式具有國際可複製、可擴散的示範價值。

IASE雙料榮耀再次讓世界看見新北教育的厚度與溫度。教育局明年寒假將推出「114 學年度國中小職業試探寒假育樂營」，共規劃300場免費課程、近6,000個名額，讓國小高年級與國中學生從實作中探索興趣、初探職涯(活動資訊將於12月11日公布於新北市中小學育樂營網站)。此外，「技續未來」也將於115年再推出10項全新永續行動方案，持續邀請社區組織、公益團體與企業共創參與，擴大技職社會責任的影響力。